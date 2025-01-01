DokümantasyonBölümler
CheckDeleteOrderLong

Bekleyen uzun (alış) Limit/Stop emirlerin silinmesi için koşulları denetler.

virtual bool  CheckDeleteOrderLong()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

emrin zaman aşımını denetler. Uzun pozisyonu kapamak için gerekli koşulları denetler (sinyal nesnesinin CheckCloseLong() yöntemi) ve koşullar sağlanıyorsa açık pozisyonu siler (DeleteOrderLong() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Kısa limit/stop emrini silme için denetle                        |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderLong()
  {
   double price;
//--- uzun pozisyon kapama koşullarını denetle
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderLong());
     }
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(DeleteOrderLong());
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }