InitPhase

Nesne başlatımının mevcut aşamasını alır.

ENUM_INIT_PHASE InitPhase()

Dönüş değeri

Nesne başlatımının mevcut aşaması.

Not

Nesne başlatımı çeşitli aşamalar içerir:

1. Başlatma aşaması.

- başlatım - yapıcının tamamlanmasının ardından

- sonlandırma - Init(...) yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından.

- izin verilen - Init(...) yönteminin çağrısı

- izin verilmeyen - ValidationSettings() ve diğer başlatma töntemlerinin çağrıları

2. Parametrelerin ayarlanması aşaması. Bu aşamada, göstergelerin oluşturulması için kullanılan nesnelerin parametrelerini ayarlamanız gerekir.

- başlatım - Init(...) yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından

- sonlandırma - ValidationSettings() yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından

- izin verilen - Symbol(...) ve Period(...) yöntemlerinin çağrıları

- izin verilmeyen - Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) ve InitIndicators(...) yöntemlerinin çağrıları

3. Parametrelerin kontrolü.

- başlatım - ValidationSettings() yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından

- sonlandırma - InitIndicators(...) yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından

- izin verilen - Symbol(...), Period(...) ve InitIndicators(...) yöntemlerinin çağrıları

- izin verilmeyen - tüm diğer başlatma yöntemleri

4. Başlatmanın son aşaması.

- başlatım - InitIndicators(...) yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından

- izin verilmeyen - başlatma yöntemlerinin çağrıları