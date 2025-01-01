- InitPhase
InitPhase
Nesne başlatımının mevcut aşamasını alır.
|
ENUM_INIT_PHASE InitPhase()
Dönüş değeri
Nesne başlatımının mevcut aşaması.
Not
Nesne başlatımı çeşitli aşamalar içerir:
1. Başlatma aşaması.
- başlatım - yapıcının tamamlanmasının ardından
- sonlandırma - Init(...) yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından.
- izin verilen - Init(...) yönteminin çağrısı
- izin verilmeyen - ValidationSettings() ve diğer başlatma töntemlerinin çağrıları
2. Parametrelerin ayarlanması aşaması. Bu aşamada, göstergelerin oluşturulması için kullanılan nesnelerin parametrelerini ayarlamanız gerekir.
- başlatım - Init(...) yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından
- sonlandırma - ValidationSettings() yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından
- izin verilen - Symbol(...) ve Period(...) yöntemlerinin çağrıları
- izin verilmeyen - Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) ve InitIndicators(...) yöntemlerinin çağrıları
3. Parametrelerin kontrolü.
- başlatım - ValidationSettings() yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından
- sonlandırma - InitIndicators(...) yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından
- izin verilen - Symbol(...), Period(...) ve InitIndicators(...) yöntemlerinin çağrıları
- izin verilmeyen - tüm diğer başlatma yöntemleri
4. Başlatmanın son aşaması.
- başlatım - InitIndicators(...) yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından
- izin verilmeyen - başlatma yöntemlerinin çağrıları