MQL5 ReferansıStandard KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseInitPhase 

InitPhase

Nesne başlatımının mevcut aşamasını alır.

ENUM_INIT_PHASE  InitPhase()

Dönüş değeri

Nesne başlatımının mevcut aşaması.

Not

Nesne başlatımı çeşitli aşamalar içerir:

1. Başlatma aşaması.

  - başlatım              - yapıcının tamamlanmasının ardından
  - sonlandırma             - Init(...) yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından.
  - izin verilen          - Init(...) yönteminin çağrısı
  - izin verilmeyen    - ValidationSettings() ve diğer başlatma töntemlerinin çağrıları

2. Parametrelerin ayarlanması aşaması. Bu aşamada, göstergelerin oluşturulması için kullanılan nesnelerin parametrelerini ayarlamanız gerekir.

  - başlatım             - Init(...) yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından
  - sonlandırma            - ValidationSettings() yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından
  - izin verilen         - Symbol(...) ve Period(...) yöntemlerinin çağrıları
  - izin verilmeyen   - Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) ve InitIndicators(...) yöntemlerinin çağrıları

3. Parametrelerin kontrolü.

  - başlatım             - ValidationSettings() yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından
  - sonlandırma            - InitIndicators(...) yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından
  - izin verilen         - Symbol(...), Period(...) ve InitIndicators(...) yöntemlerinin çağrıları
  - izin verilmeyen   - tüm diğer başlatma yöntemleri

4. Başlatmanın son aşaması.

  - başlatım             - InitIndicators(...) yönteminin başarıyla tamamlanmasının ardından
  - izin verilmeyen    - başlatma yöntemlerinin çağrıları