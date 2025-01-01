DokümantasyonBölümler
Init

Sınıf örneği başlatma yöntemi.

bool  Init(
   string             symbol,        // sembol
   ENUM_TIMEFRAMES    period,        // zaman-dilimi
   bool               every_tick,    // bayrak
   ulong              magic          // uzmanın tanıtıcı değeri
   )

Parametreler

symbol

[in]  Sembol.

period

[in]  Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımı).

every_tick

[in]  Bayrak.

magic

[in]  Uzman Danışmanın tanıtıcı değeri (Magic number).

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

every_tick parametresi true olarak ayarlanmışsa Processing() çalışılan sembolün yöntemi her bir tik olayı için çağrılır. Aksi durumda, Processing()  yöntemi sadece yeni çubuk oluştuğunda çağrılacaktır.