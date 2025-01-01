DokümantasyonBölümler
CExpertCheckOpenLong 

CheckOpenLong

Uzun pozisyon açma koşullarını denetler.

virtual bool  CheckOpenLong()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Uzun pozisyonu açmak için gerekli koşulları denetler (sinyal nesnesinin CheckOpenLong() yöntemi) ve koşullar sağlanıyorsa pozisyon açar (OpenLong() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzun pozisyon açma veya limit/stop emirleri ayarlama için denetle|
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpenLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- uzun pozisyom açma koşullarını denetle
   if(m_signal.CheckOpenLong(price,sl,tp,expiration))
     {
      if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))
        {
         m_expiration=expiration;
        }
      return(OpenLong(price,sl,tp));
     }
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }