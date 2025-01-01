//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzun pozisyon açma veya limit/stop emirleri ayarlama için denetle|

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckOpenLong()

{

double price=EMPTY_VALUE;

double sl=0.0;

double tp=0.0;

datetime expiration=TimeCurrent();

//--- uzun pozisyom açma koşullarını denetle

if(m_signal.CheckOpenLong(price,sl,tp,expiration))

{

if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))

{

m_expiration=expiration;

}

return(OpenLong(price,sl,tp));

}

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}