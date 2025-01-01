DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertInitSignal 

InitSignal

Alım-satım Sinyali nesnesini başlatır.

virtual bool  InitSignal(
   CExpertSignal*     signal=NULL,        // işaretçi
   )

Parametreler

signal

[in] CExpertSignal sınıf örneğinin veya onu türevlerinin işaretçisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

signal parametresinin değeri NULL ise, CExpertSignal sınıfı kullanılır ve hiçbir eylem gerçekleştirmez.