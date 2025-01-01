DokümantasyonBölümler
HistoryPoint

İşlem geçmişi için bir kontrol noktası oluşturur (pozisyonların, emirlerin, ve geçmiş işlemlerin sayısını kaydeder).

void  HistoryPoint(
   bool   from_check_trade=false   // bayrak
   )

Parametreler

from_check_trade=false

[in]  Tekrarı engellemek için bir bayrak.

Not

Pozisyonların, emirlerin, ve geçmiş işlemlerin sayısını kaydeder.