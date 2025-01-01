DocumentationSections
CExpert

Classe de base pour toutes les classes de stratégies de trading. Des algorithmes sont intégrés permettant de travailler avec les séries de données et les indicateurs, ainsi qu'un ensemble de méthodes virtuelles pour les stratégies de trading.

Comment l'utiliser :

1. Préparez l'algorithme de la stratégie ;
2. Creéez votre propre classe, dérivant de la classe CExpert ;
3. Surchargez les méthodes virtuelles de votre classe avec vos propres algorithmes.

Description

La classe CExpert est un ensemble de méthodes virtuelles pour l'implémentation des stratégies de trading.

Déclaration

   class CExpert : public CExpertBase

Titre

   #include <Expert\Expert.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CExpertBase

          CExpert

Méthodes de Classe

Initialisation

 

Init

Méthode d'initialisation de l'instance de classe

virtual InitSignal

Initialise l'objet Signal de Trading

virtual InitTrailing

Initialise l'objet Stop Suiveur (Trailing Stop)

virtual InitMoney

Initialise l'objet Money Management

virtual InitTrade

Initialise l'objet Trade

virtual ValidationSettings

Vérifie les paramètres

virtual InitIndicators

Initialise les indicateurs et les séries de données

virtual InitParameters

Méthode d'initialisation des paramètres

virtual Deinit

Méthode de dé-initialisation de l'instance de classe

virtual DeinitSignal

Dé-initialise l'objet Signal de Trading

virtual DeinitTrailing

Dé-initialise l'objet Stop Suiveur (Trailing Stop)

virtual DeinitMoney

Dé-initialise l'objet Money Management

virtual DeinitTrade

Dé-initialise l'objet Trade

virtual DeinitIndicators

Dé-initialise les indicateurs et les séries de données

Paramètres

 

Magic

Définit l'identifiant de l'Expert Advisor

MaxOrders

Retourne/Définit le nombre maximum d'ordres autorisés

OnTickProcess

Définit un flag pour traiter l'évènement "OnTick"

OnTradeProcess

Définit un flag pour traiter l'évènement "OnTrade"

OnTimerProcess

Définit un flag pour traiter l'évènement "OnTimer"

OnChartEventProcess

Définit un flag pour traiter l'évènement "OnChartEvent"

OnBookEventProcess

Définit un flag pour traiter l'évènement "OnBookEvent"

Méthodes de Traitement des Evènements

 

OnTick

Gestionnaire d'évènement OnTick

OnTrade

Gestionnaire d'évènement OnTrade

OnTimer

Gestionnaire d'évènement OnTimer

OnChartEvent

Gestionnaire d'évènement OnChartEvent

OnBookEvent

Gestionnaire d'évènement OnBookEvent

Méthodes de Mise à Jour

 

Refresh

Met à jour toutes les données

Traitement

 

Traitement

Algorithme principal de traitement

Méthodes d'Entrée sur le Marché

 

CheckOpen

Vérifie les conditions d'ouverture d'une position

CheckOpenLong

Vérifie les conditions d'ouverture d'une position longue

CheckOpenShort

Vérifie les conditions d'ouverture d'une position courte (short)

OpenLong

Ouvre une position longue

OpenShort

Ouvre une position courte (short)

Méthodes de Sortie du Marché

 

CheckClose

Vérifie les conditions pour clôturer la position courante

CheckCloseLong

Vérifie les conditions pour clôturer une position longue

CheckCloseShort

Vérifie les conditions pour clôturer une position courte (short)

CloseAll

Ferme toutes les positions ouvertes et supprime tous les ordres

Close

Ferme la position ouverte

CloseLong

Ferme la position longue

CloseShort

Ferme la position courte (short)

Méthodes de Renversement de Position

 

CheckReverse

Vérifie les conditions pour renverser une position ouverte

CheckReverseLong

Vérifie les conditions pour renverser une position longue

CheckReverseShort

Vérifie les conditions pour renverser une position courte (short)

ReverseLong

Effectue le renversement d'une position longue

ReverseShort

Effectue le renversement d'une position courte (short)

Méthodes de Suivi d'une Position/ d'un Ordre

 

CheckTrailingStop

Vérifie les conditions pour modifier les paramètres d'une position

CheckTrailingStopLong

Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'une position longue

CheckTrailingStopShort

Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'une position courte (short)

TrailingStopLong

Positionne le Stop Suiveur (Trailing Stop) d'une position longue

TrailingStopShort

Positionne le Stop Suiveur (Trailing Stop) d'une position courte (short)

CheckTrailingOrderLong

Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Buy Limit/Stop

CheckTrailingOrderShort

Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Sell Limit/Stop

TrailingOrderLong

Positionne le Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Buy Limit/Stop

TrailingOrderShort

Positionne le Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Sell Limit/Stop

Méthodes de Suppression d'un Ordre

 

CheckDeleteOrderLong

Vérifie les conditions pour supprimer un ordre en attente de type Buy

CheckDeleteOrderShort

Vérifie les conditions pour supprimer un ordre en attente de type Sell

DeleteOrders

Supprime tous les ordres

DeleteOrder

Supprime un ordre en attente de type Stop/Limit

DeleteOrderLong

Supprime un ordre en attente de type Buy Limit/Stop

DeleteOrderShort

Supprime un ordre en attente de type Sell Limit/Stop

Méthodes liées aux Volumes de Trading

 

LotOpenLong

Retourne le volume de trading pour une opération de type buy

LotOpenShort

Retourne le volume de trading pour une opération de type sell

LotReverse

Retourne le volume de trading pour une opération de renversement d'une position

Méthodes d'Historique de Trading

 

PrepareHistoryDate

Définit la date de début de suivi de l'historique de trading

HistoryPoint

Crée un point de contrôle de l'historique de trading (sauvegarde le nombre de positions, les ordres, les deals et les ordres historiques)

CheckTradeState

Compare l'état courant avec celui sauvegardé et appelle le gestionnaire d'évènement correspondant

Flags d'Evènement

 

WaitEvent

Définit le flag d'attente d'évènement

NoWaitEvent

Réinitialise le flag d'attente d'évènement

Méthodes de Traitement des Evènements de Trading

 

TradeEventPositionStopTake

Gestionnaire de l'évènement "Stop Loss/Take Profit d'une position déclenché"

TradeEventOrderTriggered

Gestionnaire de l'évènement "Ordre en Attente Déclenché"

TradeEventPositionOpened

Gestionnaire de l'évènement "Position Ouverte"

TradeEventPositionVolumeChanged

Gestionnaire de l'évènement "Volume de la Position Modifié"

TradeEventPositionModified

Gestionnaire de l'évènement "Position Modifiée"

TradeEventPositionClosed

Gestionnaire de l'évènement "Position Fermée"

TradeEventOrderPlaced

Gestionnaire de l'évènement "Ordre en Attente Placé"

TradeEventOrderModified

Gestionnaire de l'évènement "Ordre en Attente Modifié"

TradeEventOrderDeleted

Gestionnaire de l'évènement "Ordre en Attente Supprimé"

TradeEventNotIdentified

Gestionnaire d'un évènement non identifié

Méthodes de Service

 

TimeframeAdd

Ajoute une période à suivre

TimeframesFlags

Ensemble des flags des périodes suivies ou pas

SelectPosition

Sélectionne une position pour travailler avec

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries