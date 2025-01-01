CExpert

Classe de base pour toutes les classes de stratégies de trading. Des algorithmes sont intégrés permettant de travailler avec les séries de données et les indicateurs, ainsi qu'un ensemble de méthodes virtuelles pour les stratégies de trading.

Comment l'utiliser :

1. Préparez l'algorithme de la stratégie ;

2. Creéez votre propre classe, dérivant de la classe CExpert ;

3. Surchargez les méthodes virtuelles de votre classe avec vos propres algorithmes.

Description

La classe CExpert est un ensemble de méthodes virtuelles pour l'implémentation des stratégies de trading.

Déclaration

class CExpert : public CExpertBase

Titre

#include <Expert\Expert.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CExpertBase CExpert

Méthodes de Classe

Initialisation Init Méthode d'initialisation de l'instance de classe virtual InitSignal Initialise l'objet Signal de Trading virtual InitTrailing Initialise l'objet Stop Suiveur (Trailing Stop) virtual InitMoney Initialise l'objet Money Management virtual InitTrade Initialise l'objet Trade virtual ValidationSettings Vérifie les paramètres virtual InitIndicators Initialise les indicateurs et les séries de données virtual InitParameters Méthode d'initialisation des paramètres virtual Deinit Méthode de dé-initialisation de l'instance de classe virtual DeinitSignal Dé-initialise l'objet Signal de Trading virtual DeinitTrailing Dé-initialise l'objet Stop Suiveur (Trailing Stop) virtual DeinitMoney Dé-initialise l'objet Money Management virtual DeinitTrade Dé-initialise l'objet Trade virtual DeinitIndicators Dé-initialise les indicateurs et les séries de données Paramètres Magic Définit l'identifiant de l'Expert Advisor MaxOrders Retourne/Définit le nombre maximum d'ordres autorisés OnTickProcess Définit un flag pour traiter l'évènement "OnTick" OnTradeProcess Définit un flag pour traiter l'évènement "OnTrade" OnTimerProcess Définit un flag pour traiter l'évènement "OnTimer" OnChartEventProcess Définit un flag pour traiter l'évènement "OnChartEvent" OnBookEventProcess Définit un flag pour traiter l'évènement "OnBookEvent" Méthodes de Traitement des Evènements OnTick Gestionnaire d'évènement OnTick OnTrade Gestionnaire d'évènement OnTrade OnTimer Gestionnaire d'évènement OnTimer OnChartEvent Gestionnaire d'évènement OnChartEvent OnBookEvent Gestionnaire d'évènement OnBookEvent Méthodes de Mise à Jour Refresh Met à jour toutes les données Traitement Traitement Algorithme principal de traitement Méthodes d'Entrée sur le Marché CheckOpen Vérifie les conditions d'ouverture d'une position CheckOpenLong Vérifie les conditions d'ouverture d'une position longue CheckOpenShort Vérifie les conditions d'ouverture d'une position courte (short) OpenLong Ouvre une position longue OpenShort Ouvre une position courte (short) Méthodes de Sortie du Marché CheckClose Vérifie les conditions pour clôturer la position courante CheckCloseLong Vérifie les conditions pour clôturer une position longue CheckCloseShort Vérifie les conditions pour clôturer une position courte (short) CloseAll Ferme toutes les positions ouvertes et supprime tous les ordres Close Ferme la position ouverte CloseLong Ferme la position longue CloseShort Ferme la position courte (short) Méthodes de Renversement de Position CheckReverse Vérifie les conditions pour renverser une position ouverte CheckReverseLong Vérifie les conditions pour renverser une position longue CheckReverseShort Vérifie les conditions pour renverser une position courte (short) ReverseLong Effectue le renversement d'une position longue ReverseShort Effectue le renversement d'une position courte (short) Méthodes de Suivi d'une Position/ d'un Ordre CheckTrailingStop Vérifie les conditions pour modifier les paramètres d'une position CheckTrailingStopLong Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'une position longue CheckTrailingStopShort Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'une position courte (short) TrailingStopLong Positionne le Stop Suiveur (Trailing Stop) d'une position longue TrailingStopShort Positionne le Stop Suiveur (Trailing Stop) d'une position courte (short) CheckTrailingOrderLong Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Buy Limit/Stop CheckTrailingOrderShort Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Sell Limit/Stop TrailingOrderLong Positionne le Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Buy Limit/Stop TrailingOrderShort Positionne le Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Sell Limit/Stop Méthodes de Suppression d'un Ordre CheckDeleteOrderLong Vérifie les conditions pour supprimer un ordre en attente de type Buy CheckDeleteOrderShort Vérifie les conditions pour supprimer un ordre en attente de type Sell DeleteOrders Supprime tous les ordres DeleteOrder Supprime un ordre en attente de type Stop/Limit DeleteOrderLong Supprime un ordre en attente de type Buy Limit/Stop DeleteOrderShort Supprime un ordre en attente de type Sell Limit/Stop Méthodes liées aux Volumes de Trading LotOpenLong Retourne le volume de trading pour une opération de type buy LotOpenShort Retourne le volume de trading pour une opération de type sell LotReverse Retourne le volume de trading pour une opération de renversement d'une position Méthodes d'Historique de Trading PrepareHistoryDate Définit la date de début de suivi de l'historique de trading HistoryPoint Crée un point de contrôle de l'historique de trading (sauvegarde le nombre de positions, les ordres, les deals et les ordres historiques) CheckTradeState Compare l'état courant avec celui sauvegardé et appelle le gestionnaire d'évènement correspondant Flags d'Evènement WaitEvent Définit le flag d'attente d'évènement NoWaitEvent Réinitialise le flag d'attente d'évènement Méthodes de Traitement des Evènements de Trading TradeEventPositionStopTake Gestionnaire de l'évènement "Stop Loss/Take Profit d'une position déclenché" TradeEventOrderTriggered Gestionnaire de l'évènement "Ordre en Attente Déclenché" TradeEventPositionOpened Gestionnaire de l'évènement "Position Ouverte" TradeEventPositionVolumeChanged Gestionnaire de l'évènement "Volume de la Position Modifié" TradeEventPositionModified Gestionnaire de l'évènement "Position Modifiée" TradeEventPositionClosed Gestionnaire de l'évènement "Position Fermée" TradeEventOrderPlaced Gestionnaire de l'évènement "Ordre en Attente Placé" TradeEventOrderModified Gestionnaire de l'évènement "Ordre en Attente Modifié" TradeEventOrderDeleted Gestionnaire de l'évènement "Ordre en Attente Supprimé" TradeEventNotIdentified Gestionnaire d'un évènement non identifié Méthodes de Service TimeframeAdd Ajoute une période à suivre TimeframesFlags Ensemble des flags des périodes suivies ou pas SelectPosition Sélectionne une position pour travailler avec