- Init
- Magic
- InitSignal
- InitTrailing
- InitMoney
- InitTrade
- Deinit
- OnTickProcess
- OnTradeProcess
- OnTimerProcess
- OnChartEventProcess
- OnBookEventProcess
- MaxOrders
- Signal
- ValidationSettings
- InitIndicators
- OnTick
- OnTrade
- OnTimer
- OnChartEvent
- OnBookEvent
- InitParameters
- DeinitTrade
- DeinitSignal
- DeinitTrailing
- DeinitMoney
- DeinitIndicators
- Refresh
- Processing
- SelectPosition
- CheckOpen
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLong
- OpenShort
- CheckReverse
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- ReverseLong
- ReverseShort
- CheckClose
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseAll
- Close
- CloseLong
- CloseShort
- CheckTrailingStop
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
- TrailingStopLong
- TrailingStopShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- TrailingOrderLong
- TrailingOrderShort
- CheckDeleteOrderLong
- CheckDeleteOrderShort
- DeleteOrders
- DeleteOrder
- DeleteOrderLong
- DeleteOrderShort
- LotOpenLong
- LotOpenShort
- LotReverse
- PrepareHistoryDate
- HistoryPoint
- CheckTradeState
- WaitEvent
- NoWaitEvent
- TradeEventPositionStopTake
- TradeEventOrderTriggered
- TradeEventPositionOpened
- TradeEventPositionVolumeChanged
- TradeEventPositionModified
- TradeEventPositionClosed
- TradeEventOrderPlaced
- TradeEventOrderModified
- TradeEventOrderDeleted
- TradeEventNotIdentified
- TimeframeAdd
- TimeframesFlags
CExpert
Classe de base pour toutes les classes de stratégies de trading. Des algorithmes sont intégrés permettant de travailler avec les séries de données et les indicateurs, ainsi qu'un ensemble de méthodes virtuelles pour les stratégies de trading.
Comment l'utiliser :
1. Préparez l'algorithme de la stratégie ;
2. Creéez votre propre classe, dérivant de la classe CExpert ;
3. Surchargez les méthodes virtuelles de votre classe avec vos propres algorithmes.
Description
La classe CExpert est un ensemble de méthodes virtuelles pour l'implémentation des stratégies de trading.
Déclaration
class CExpert : public CExpertBase
Titre
#include <Expert\Expert.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CExpert
Méthodes de Classe
Initialisation
Méthode d'initialisation de l'instance de classe
virtual InitSignal
Initialise l'objet Signal de Trading
virtual InitTrailing
Initialise l'objet Stop Suiveur (Trailing Stop)
virtual InitMoney
Initialise l'objet Money Management
virtual InitTrade
Initialise l'objet Trade
virtual ValidationSettings
Vérifie les paramètres
virtual InitIndicators
Initialise les indicateurs et les séries de données
virtual InitParameters
Méthode d'initialisation des paramètres
virtual Deinit
Méthode de dé-initialisation de l'instance de classe
virtual DeinitSignal
Dé-initialise l'objet Signal de Trading
virtual DeinitTrailing
Dé-initialise l'objet Stop Suiveur (Trailing Stop)
virtual DeinitMoney
Dé-initialise l'objet Money Management
virtual DeinitTrade
Dé-initialise l'objet Trade
virtual DeinitIndicators
Dé-initialise les indicateurs et les séries de données
Paramètres
Définit l'identifiant de l'Expert Advisor
Retourne/Définit le nombre maximum d'ordres autorisés
Définit un flag pour traiter l'évènement "OnTick"
Définit un flag pour traiter l'évènement "OnTrade"
Définit un flag pour traiter l'évènement "OnTimer"
Définit un flag pour traiter l'évènement "OnChartEvent"
Définit un flag pour traiter l'évènement "OnBookEvent"
Méthodes de Traitement des Evènements
Gestionnaire d'évènement OnTick
Gestionnaire d'évènement OnTrade
Gestionnaire d'évènement OnTimer
Gestionnaire d'évènement OnChartEvent
Gestionnaire d'évènement OnBookEvent
Méthodes de Mise à Jour
Met à jour toutes les données
Traitement
Algorithme principal de traitement
Méthodes d'Entrée sur le Marché
Vérifie les conditions d'ouverture d'une position
Vérifie les conditions d'ouverture d'une position longue
Vérifie les conditions d'ouverture d'une position courte (short)
Ouvre une position longue
Ouvre une position courte (short)
Méthodes de Sortie du Marché
Vérifie les conditions pour clôturer la position courante
Vérifie les conditions pour clôturer une position longue
Vérifie les conditions pour clôturer une position courte (short)
Ferme toutes les positions ouvertes et supprime tous les ordres
Ferme la position ouverte
Ferme la position longue
Ferme la position courte (short)
Méthodes de Renversement de Position
Vérifie les conditions pour renverser une position ouverte
Vérifie les conditions pour renverser une position longue
Vérifie les conditions pour renverser une position courte (short)
Effectue le renversement d'une position longue
Effectue le renversement d'une position courte (short)
Méthodes de Suivi d'une Position/ d'un Ordre
Vérifie les conditions pour modifier les paramètres d'une position
Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'une position longue
Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'une position courte (short)
Positionne le Stop Suiveur (Trailing Stop) d'une position longue
Positionne le Stop Suiveur (Trailing Stop) d'une position courte (short)
Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Buy Limit/Stop
Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Sell Limit/Stop
Positionne le Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Buy Limit/Stop
Positionne le Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Sell Limit/Stop
Méthodes de Suppression d'un Ordre
Vérifie les conditions pour supprimer un ordre en attente de type Buy
Vérifie les conditions pour supprimer un ordre en attente de type Sell
Supprime tous les ordres
Supprime un ordre en attente de type Stop/Limit
Supprime un ordre en attente de type Buy Limit/Stop
Supprime un ordre en attente de type Sell Limit/Stop
Méthodes liées aux Volumes de Trading
Retourne le volume de trading pour une opération de type buy
Retourne le volume de trading pour une opération de type sell
Retourne le volume de trading pour une opération de renversement d'une position
Méthodes d'Historique de Trading
Définit la date de début de suivi de l'historique de trading
Crée un point de contrôle de l'historique de trading (sauvegarde le nombre de positions, les ordres, les deals et les ordres historiques)
Compare l'état courant avec celui sauvegardé et appelle le gestionnaire d'évènement correspondant
Flags d'Evènement
Définit le flag d'attente d'évènement
Réinitialise le flag d'attente d'évènement
Méthodes de Traitement des Evènements de Trading
Gestionnaire de l'évènement "Stop Loss/Take Profit d'une position déclenché"
Gestionnaire de l'évènement "Ordre en Attente Déclenché"
Gestionnaire de l'évènement "Position Ouverte"
Gestionnaire de l'évènement "Volume de la Position Modifié"
Gestionnaire de l'évènement "Position Modifiée"
Gestionnaire de l'évènement "Position Fermée"
Gestionnaire de l'évènement "Ordre en Attente Placé"
Gestionnaire de l'évènement "Ordre en Attente Modifié"
Gestionnaire de l'évènement "Ordre en Attente Supprimé"
Gestionnaire d'un évènement non identifié
Méthodes de Service
Ajoute une période à suivre
Ensemble des flags des périodes suivies ou pas
Sélectionne une position pour travailler avec
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries