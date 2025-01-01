DokümantasyonBölümler
OnTradeProcess

OnTrade olayını işlemek için bir bayrak ayarlar.

void  OnTradeProcess(
   bool     value        // bayrak
   )

Parametreler

value

[in] OnTrade olayını işlemek için bayrak.

Dönüş değeri

Yok.

Not

Bayrak değeri ('value' parametresi) 'true' ise OnTrade olayı işlenir, varsayılan olarak, bayrak 'false' değeriyle ayarlıdır.