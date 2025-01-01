DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertDeinitTrade 

DeinitTrade

Alım-satım nesnesini sonlandırır.

virtual void  DeinitTrade()

Dönüş değeri

Yok.