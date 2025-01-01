- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
Open
Open (açılış fiyatı) serisinin elemanını indis kullanarak alır.
double Open(
Parametreler
ind
[in] Elemanın indisi.
Dönüş değeri
Başarı durumunda Open serisinin istenilen indis üzerindeki elemanına, aksi durumda EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.
Not
EMPTY_VALUE değerine iki durumda dönüş yapılır:
- Zaman-serisi kullanılmıyordur (karşılık gelen bit değeri ayarlı değildir).
- Eleman indisi sınırların dışındadır.