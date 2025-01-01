DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertTimeframeAdd 

TimeframeAdd

İzlenecek zaman-dilimi ekler.

void  TimeframeAdd(
   ENUM_TIMEFRAMES    period         // zaman-dilimi
   )

Parametreler

period

[in]  Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerleri).

Dönüş değeri

Yok.