Dokümantasyon
MQL5 Referansı Standart Kütüphane Strateji Modülleri Uzman Danışmanlar için temel sınıflar CExpert TimeframesFlags 

TimeframesFlags

Yeni çubukla birlikte zaman-dilimi bayrağını alır

int  TimeframesFlags(
   MqlDateTime&    time         // zaman değişkeni
   )

Parametreler

time

[in]  Referansla geçirilen MqlDateTime tipli yeni zaman değişkeni.

Dönüş değeri

Zaman-dilimini gösteren bayrağı alır.