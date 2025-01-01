- Init
CExpert
CExpert è una classe base per strategie di trading. Essa è dotata di algoritmi per lavorare con serie storiche ed indicatori e una serie di metodi virtuali per la strategia di trading.
Come usarla:
1. Preparare un algoritmo della strategia;
2. Creare la propria classe, ereditata dalla classe CExpert;
3. Sovrascrivere i metodi virtuali nella tua classe con i propri algoritmi.
Descrizione
La classe CExpert è un insieme di metodi virtuali per l'implementazione di strategie di trading.
Nota
Una posizione viene riconosciuta come appartenente ad un Expert Advisor e gestita da esso in base alla coppia delle proprietà m_symbol ed m_magic. Nella modalità "hedging", più posizioni possono essere aperte per lo stesso simbolo, quindi il valore m_magic è importante.
Dichiarazione
|
class CExpert : public CExpertBase
Titolo
|
#include <Expert\Expert.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CExpert
Metodi della Classe
|
Inizializzazione
|
|
Metodo di inizializzazione istanza della classe
|
virtual InitSignal
|
Inizializza oggetto Trading Signal
|
virtual InitTrailing
|
Inizializza oggetto Trailing Stop
|
virtual InitMoney
|
Inizializza oggetto Money Management
|
virtual InitTrade
|
Inizializza oggetto Trade
|
virtual ValidationSettings
|
Controlla le impostazioni
|
virtual InitIndicators
|
Inizializza indicatori e timeseries
|
virtual InitParameters
|
Metodo di inizializzazione dei parametri
|
virtual Deinit
|
Metodo di deinizializzazione istanza della classe
|
virtual DeinitSignal
|
Deinizializza l'oggetto Trading Signal
|
virtual DeinitTrailing
|
Deinizializza oggetto Trailing Stop
|
virtual DeinitMoney
|
Deinizializza oggetto Money Management
|
virtual DeinitTrade
|
Deinizializza oggetto Trade
|
virtual DeinitIndicators
|
Deinizializza Indicatori tecnici e TimeSeries
|
Parametri
|
|
Imposta l'ID dell'Expert Advisor
|
Ottiene/Imposta la quantità massima di ordini ammessi
|
Imposta un flag di procedere l'evento "onTick"
|
Imposta un flag di procedere l'evento "OnTrade"
|
Imposta un flag di procedere l'evento "OnTimer"
|
Imposta un flag di procedere l'evento "OnChartEvent"
|
Imposta un flag di procedere l'evento "OnBookEvent"
|
Metodi di Esecuzione degli eventi (Event Processing)
|
|
OnTick event handler
|
OnTrade event handler
|
OnTimer event handler
|
OnChartEvent event handler
|
OnBookEvent event handler
|
Metodi di aggiornamento
|
|
Aggiorna tutti i dati
|
Elabora
|
|
Algoritmo di elaborazione principale
|
Metodi di Ingresso nel Mercato (Entry Methods)
|
|
Controlla condizioni di apertura della posizione
|
Controlla condizioni per aprire la posizioni long
|
Controlla condizioni per aprire posizioni short
|
Apre una posizione long
|
Apre una posizione short
|
Market Exit Methods
|
|
Controlla condizioni per chiudere la posizione corrente
|
Controlla condizioni per chiudere la posizione long
|
Controlli condizioni per chiudere la posizione short
|
Chiude la posizione aperta ed elimina tutti gli ordini
|
Chiude la posizione aperta
|
Chiude la posizione long
|
Chiude la posizione short
|
Metodi di Inversione della posizione
|
|
Controlla condizioni per invertire la posizione aperta
|
Controlla condizioni per invertire posizione long
|
Controlla condizioni per invertire posizione short
|
Esegue operazione inversione della posizione long
|
Esegue operazione inversione della posizione short
|
Metodi di Trailing Posizione/Ordine
|
|
Controlla condizioni per modificare i parametri di posizione
|
Controlla condizioni di Trailing Stop della posizione long
|
Controlla condizioni di Trailing Stop della posizione short
|
Esegue Trailing Stop per posizione long
|
Esegue Trailing Stop per posizione short
|
Controlla condizioni di Trailing Stop di ordine pendente Buy Limit/Stop
|
Controlla condizioni di Trailing Stop di ordine pendente Sell Limit/Stop
|
Esegue Trailing Stop per ordine pendente Buy Limit/Stop
|
Esegue Trailing Stop per ordine pendente Sell Limit/Stop
|
Metodi di Eliminazione dell' Ordine
|
|
Controlla condizioni per eliminare ordine pendente Buy
|
Controlla condizioni per eliminare ordine pendente Sell
|
Elimina tutti gli ordini
|
Elimina ordine pendente Stop/Limit
|
Elimina ordine pendente Buy Stop/Limit
|
Elimina ordine pendente Sell Stop/Limit
|
Metodi di Volume di Trade
|
|
Ottiene il volume di trade per operazione buy
|
Ottiene il volume di trade per operazione sell
|
Ottiene il volume trade per operazione inversione di posizione
|
Metodi di Storico di Trade
|
|
Imposta data di inizio per il monitoraggio storico di trading
|
Crea un checkpoint dello storico di trade (salva numero di posizioni, ordini, offerte e ordini storici)
|
Confronta lo stato attuale con quello salvato e chiama il corrispondente event handler
|
Event flags
|
|
Imposta il flag "attesa di evento"
|
Reimposta il flag in attesa dell'evento
|
Metodi di Esecuzione dell'evento Trade(di trading)
|
|
Event handler dell'evento "Stop Loss/Take Profit della posizione innescato"
|
Event handler dell'evento "Ordine Pendente innescato"
|
Event handler dell'evento "Posizione Aperta"
|
Event handler dell'evento "Volume della posizione cambiato"
|
Event handler dell'evento "Posizione Modificata"
|
Event handler dell'evento "Posizione Chiusa"
|
Event handler dell'evento "Ordine Pendente Piazzato"
|
Event handler dell'evento "Ordine Pendente Modificato"
|
Event handler dell'evento "Ordine Pendente Eliminato"
|
Event handler dell'evento non-identificato
|
Metodi di servizio
|
|
Aggiunge un timeframe per tracciare
|
Ottiene il flag che indica i timeframe con una nuova barra
|
Seleziona la posizione con cui lavorare
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
|
Metodi ereditati dalla classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries