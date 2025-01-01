CExpert

CExpert è una classe base per strategie di trading. Essa è dotata di algoritmi per lavorare con serie storiche ed indicatori e una serie di metodi virtuali per la strategia di trading.

Come usarla:

1. Preparare un algoritmo della strategia;

2. Creare la propria classe, ereditata dalla classe CExpert;

3. Sovrascrivere i metodi virtuali nella tua classe con i propri algoritmi.

Descrizione

La classe CExpert è un insieme di metodi virtuali per l'implementazione di strategie di trading.

Nota

Una posizione viene riconosciuta come appartenente ad un Expert Advisor e gestita da esso in base alla coppia delle proprietà m_symbol ed m_magic. Nella modalità "hedging", più posizioni possono essere aperte per lo stesso simbolo, quindi il valore m_magic è importante.

Dichiarazione

class CExpert : public CExpertBase

Titolo

#include <Expert\Expert.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CExpertBase CExpert

Metodi della Classe

Inizializzazione Init Metodo di inizializzazione istanza della classe virtual InitSignal Inizializza oggetto Trading Signal virtual InitTrailing Inizializza oggetto Trailing Stop virtual InitMoney Inizializza oggetto Money Management virtual InitTrade Inizializza oggetto Trade virtual ValidationSettings Controlla le impostazioni virtual InitIndicators Inizializza indicatori e timeseries virtual InitParameters Metodo di inizializzazione dei parametri virtual Deinit Metodo di deinizializzazione istanza della classe virtual DeinitSignal Deinizializza l'oggetto Trading Signal virtual DeinitTrailing Deinizializza oggetto Trailing Stop virtual DeinitMoney Deinizializza oggetto Money Management virtual DeinitTrade Deinizializza oggetto Trade virtual DeinitIndicators Deinizializza Indicatori tecnici e TimeSeries Parametri Magic Imposta l'ID dell'Expert Advisor MaxOrders Ottiene/Imposta la quantità massima di ordini ammessi OnTickProcess Imposta un flag di procedere l'evento "onTick" OnTradeProcess Imposta un flag di procedere l'evento "OnTrade" OnTimerProcess Imposta un flag di procedere l'evento "OnTimer" OnChartEventProcess Imposta un flag di procedere l'evento "OnChartEvent" OnBookEventProcess Imposta un flag di procedere l'evento "OnBookEvent" Metodi di Esecuzione degli eventi (Event Processing) OnTick OnTick event handler OnTrade OnTrade event handler OnTimer OnTimer event handler OnChartEvent OnChartEvent event handler OnBookEvent OnBookEvent event handler Metodi di aggiornamento Refresh Aggiorna tutti i dati Elabora Elabora Algoritmo di elaborazione principale Metodi di Ingresso nel Mercato (Entry Methods) CheckOpen Controlla condizioni di apertura della posizione CheckOpenLong Controlla condizioni per aprire la posizioni long CheckOpenShort Controlla condizioni per aprire posizioni short OpenLong Apre una posizione long OpenShort Apre una posizione short Market Exit Methods CheckClose Controlla condizioni per chiudere la posizione corrente CheckCloseLong Controlla condizioni per chiudere la posizione long CheckCloseShort Controlli condizioni per chiudere la posizione short CloseAll Chiude la posizione aperta ed elimina tutti gli ordini Close Chiude la posizione aperta CloseLong Chiude la posizione long CloseShort Chiude la posizione short Metodi di Inversione della posizione CheckReverse Controlla condizioni per invertire la posizione aperta CheckReverseLong Controlla condizioni per invertire posizione long CheckReverseShort Controlla condizioni per invertire posizione short ReverseLong Esegue operazione inversione della posizione long ReverseShort Esegue operazione inversione della posizione short Metodi di Trailing Posizione/Ordine CheckTrailingStop Controlla condizioni per modificare i parametri di posizione CheckTrailingStopLong Controlla condizioni di Trailing Stop della posizione long CheckTrailingStopShort Controlla condizioni di Trailing Stop della posizione short TrailingStopLong Esegue Trailing Stop per posizione long TrailingStopShort Esegue Trailing Stop per posizione short CheckTrailingOrderLong Controlla condizioni di Trailing Stop di ordine pendente Buy Limit/Stop CheckTrailingOrderShort Controlla condizioni di Trailing Stop di ordine pendente Sell Limit/Stop TrailingOrderLong Esegue Trailing Stop per ordine pendente Buy Limit/Stop TrailingOrderShort Esegue Trailing Stop per ordine pendente Sell Limit/Stop Metodi di Eliminazione dell' Ordine CheckDeleteOrderLong Controlla condizioni per eliminare ordine pendente Buy CheckDeleteOrderShort Controlla condizioni per eliminare ordine pendente Sell DeleteOrders Elimina tutti gli ordini DeleteOrder Elimina ordine pendente Stop/Limit DeleteOrderLong Elimina ordine pendente Buy Stop/Limit DeleteOrderShort Elimina ordine pendente Sell Stop/Limit Metodi di Volume di Trade LotOpenLong Ottiene il volume di trade per operazione buy LotOpenShort Ottiene il volume di trade per operazione sell LotReverse Ottiene il volume trade per operazione inversione di posizione Metodi di Storico di Trade PrepareHistoryDate Imposta data di inizio per il monitoraggio storico di trading HistoryPoint Crea un checkpoint dello storico di trade (salva numero di posizioni, ordini, offerte e ordini storici) CheckTradeState Confronta lo stato attuale con quello salvato e chiama il corrispondente event handler Event flags WaitEvent Imposta il flag "attesa di evento" NoWaitEvent Reimposta il flag in attesa dell'evento Metodi di Esecuzione dell'evento Trade(di trading) TradeEventPositionStopTake Event handler dell'evento "Stop Loss/Take Profit della posizione innescato" TradeEventOrderTriggered Event handler dell'evento "Ordine Pendente innescato" TradeEventPositionOpened Event handler dell'evento "Posizione Aperta" TradeEventPositionVolumeChanged Event handler dell'evento "Volume della posizione cambiato" TradeEventPositionModified Event handler dell'evento "Posizione Modificata" TradeEventPositionClosed Event handler dell'evento "Posizione Chiusa" TradeEventOrderPlaced Event handler dell'evento "Ordine Pendente Piazzato" TradeEventOrderModified Event handler dell'evento "Ordine Pendente Modificato" TradeEventOrderDeleted Event handler dell'evento "Ordine Pendente Eliminato" TradeEventNotIdentified Event handler dell'evento non-identificato Metodi di servizio TimeframeAdd Aggiunge un timeframe per tracciare TimeframesFlags Ottiene il flag che indica i timeframe con una nuova barra SelectPosition Seleziona la posizione con cui lavorare