DeinitSignal

Sinyal nesnesini sonlandırır.

virtual void  DeinitSignal()

Dönüş değeri

Yok.