LotReverse

Pozisyonun ters çevrilmesinde kullanılan işlem hacmi değerini alır.

double  LotReverse(
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parametreler

sl

[in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

Dönüş değeri

Ters çevirme işleminin hacmi (lot olarak).

Not

Ters çevirme işleminin hacim değerini alır (para yönetimi nesnesinin CheckReverse(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ters pozisyon için lot değeri alma yöntemi.                      |
//| INPUT:  sl - stop loss.                                          |
//| OUTPUT: açılış lotu.                                             |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotReverse(double sl)
  {
   return(m_money.CheckReverse(GetPointer(m_position),sl));
  }