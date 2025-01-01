//+------------------------------------------------------------------+

//| Kısa pozisyon kapama veya limit/stop emri silme için denetle |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckCloseShort()

{

double price=EMPTY_VALUE;

//---kısa pozisyon kapma için kontrol et

if(m_signal.CheckCloseShort(price))

return(CloseShort(price));

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}