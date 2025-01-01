DokümantasyonBölümler
CheckCloseShort

Kısa pozisyon kapama koşullarını denetler.

virtual bool  CheckCloseShort()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Kısa pozisyonu kapamak için gerekli koşulları denetler (sinyal nesnesinin CheckCloseShort() yöntemi) ve koşullar sağlanıyorsa açık pozisyonu siler (CloseShort() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Kısa pozisyon kapama veya limit/stop emri silme için denetle     |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseShort()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//---kısa pozisyon kapma için kontrol et
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(CloseShort(price));
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }