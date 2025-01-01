DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertDeleteOrderShort 

DeleteOrderShort

Bekleyen kısa (satış) Limit/Stop emrini siler

virtual bool  DeleteOrderShort()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Bekleyen kısa Limit/Stop emrini siler (CTrade sınıfının OrderDelete(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Kısa limit/stop emrini sil                                       |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem başarılıysa - true, değilse - false.               |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrderShort()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }