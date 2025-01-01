//+------------------------------------------------------------------+

//| Kısa limit/stop emrini sil |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: işlem başarılıysa - true, değilse - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::DeleteOrderShort()

{

return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));

}