DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertLotOpenLong 

LotOpenLong

Uzun (alış) işlemin hacim değerini alır.

double  LotOpenLong(
   double    price,   // fiyat
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parametreler

price

[in] Fiyat.

sl

[in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

Dönüş değeri

Alım işleminin hacmi (lot olarak).

Not

Alım işleminin hacim değerini alır (para yönetimi nesnesinin CheckOpenLong(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzun pozisyon için lot değeri alma yöntemi.                      |
//| INPUT:  price - fiyat,                                           |
//|         sl    - stop loss.                                       |
//| OUTPUT: açılış lotu.                                             |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenLong(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenLong(price,sl));
  }