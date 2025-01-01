DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertTradeEventPositionClosed 

TradeEventPositionClosed

"Pozisyon kapandı" olayının işleyicisi.

virtual bool  TradeEventPositionClosed()

Dönüş değeri

CExpert sınıfının yöntemi herhangi bir şey yapmaz ve daima 'true' döüşü yapar.