CheckTrailingStopLong

Açık uzun pozisyon için Trailing (iz-süren) Stop koşularını denetler

virtual bool  CheckTrailingStopLong()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Açık uzun pozisyon için Trailing Stop koşularını denetler (Expert Trailing nesnesinin CheckTrailingStopLong(...) yöntemi). Koşullar sağlanmışsa pozisyon parametrelerini değiştirir (TrailingStopLong(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzun iz-süren stop/profit pozisyon koşularını denetle            |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStopLong()
  {
   double sl=EMPTY_VALUE;
   double tp=EMPTY_VALUE;
//--- Uzun iz-süren limit/stop işlemleri için denetle
   if(m_trailing.CheckTrailingStopLong(GetPointer(m_position),sl,tp))
     {
      if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();
      if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();
      //--- Uzun iz-süren limit/stop işlemleri için denetle
      return(TrailingStopLong(sl,tp));
     }
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }