- Init
- Magic
- InitSignal
- InitTrailing
- InitMoney
- InitTrade
- Deinit
- OnTickProcess
- OnTradeProcess
- OnTimerProcess
- OnChartEventProcess
- OnBookEventProcess
- MaxOrders
- Signal
- ValidationSettings
- InitIndicators
- OnTick
- OnTrade
- OnTimer
- OnChartEvent
- OnBookEvent
- InitParameters
- DeinitTrade
- DeinitSignal
- DeinitTrailing
- DeinitMoney
- DeinitIndicators
- Refresh
- Processing
- SelectPosition
- CheckOpen
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLong
- OpenShort
- CheckReverse
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- ReverseLong
- ReverseShort
- CheckClose
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseAll
- Close
- CloseLong
- CloseShort
- CheckTrailingStop
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
- TrailingStopLong
- TrailingStopShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- TrailingOrderLong
- TrailingOrderShort
- CheckDeleteOrderLong
- CheckDeleteOrderShort
- DeleteOrders
- DeleteOrder
- DeleteOrderLong
- DeleteOrderShort
- LotOpenLong
- LotOpenShort
- LotReverse
- PrepareHistoryDate
- HistoryPoint
- CheckTradeState
- WaitEvent
- NoWaitEvent
- TradeEventPositionStopTake
- TradeEventOrderTriggered
- TradeEventPositionOpened
- TradeEventPositionVolumeChanged
- TradeEventPositionModified
- TradeEventPositionClosed
- TradeEventOrderPlaced
- TradeEventOrderModified
- TradeEventOrderDeleted
- TradeEventNotIdentified
- TimeframeAdd
- TimeframesFlags
CheckTrailingStopLong
Açık uzun pozisyon için Trailing (iz-süren) Stop koşularını denetler
virtual bool CheckTrailingStopLong()
Dönüş değeri
İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.
Not
Açık uzun pozisyon için Trailing Stop koşularını denetler (Expert Trailing nesnesinin CheckTrailingStopLong(...) yöntemi). Koşullar sağlanmışsa pozisyon parametrelerini değiştirir (TrailingStopLong(...) yöntemi).
Uygulama
//+------------------------------------------------------------------+