- Init
- Magic
- InitSignal
- InitTrailing
- InitMoney
- InitTrade
- Deinit
- OnTickProcess
- OnTradeProcess
- OnTimerProcess
- OnChartEventProcess
- OnBookEventProcess
- MaxOrders
- Signal
- ValidationSettings
- InitIndicators
- OnTick
- OnTrade
- OnTimer
- OnChartEvent
- OnBookEvent
- InitParameters
- DeinitTrade
- DeinitSignal
- DeinitTrailing
- DeinitMoney
- DeinitIndicators
- Refresh
- Processing
- SelectPosition
- CheckOpen
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLong
- OpenShort
- CheckReverse
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- ReverseLong
- ReverseShort
- CheckClose
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseAll
- Close
- CloseLong
- CloseShort
- CheckTrailingStop
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
- TrailingStopLong
- TrailingStopShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- TrailingOrderLong
- TrailingOrderShort
- CheckDeleteOrderLong
- CheckDeleteOrderShort
- DeleteOrders
- DeleteOrder
- DeleteOrderLong
- DeleteOrderShort
- LotOpenLong
- LotOpenShort
- LotReverse
- PrepareHistoryDate
- HistoryPoint
- CheckTradeState
- WaitEvent
- NoWaitEvent
- TradeEventPositionStopTake
- TradeEventOrderTriggered
- TradeEventPositionOpened
- TradeEventPositionVolumeChanged
- TradeEventPositionModified
- TradeEventPositionClosed
- TradeEventOrderPlaced
- TradeEventOrderModified
- TradeEventOrderDeleted
- TradeEventNotIdentified
- TimeframeAdd
- TimeframesFlags
Processing
Temel işleme algoritması.
virtual bool Processing()
Dönüş değeri
İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.
Not
Şu adımları uygular:
1. Sembol üzerinde açık pozisyonların mevcudiyetini kontrol et. Açık bir pozisyon yoksa 2, 3 ve 4 numaralı adımları atla.
2. Açık pozisyon için ters çevirme koşullarını denetle (CheckReverse() yöntemi). Pozisyon "ters çevrilmişse" çık.
3. Pozisyon kapama koşullarını kontrol eder (CheckClose() yöntemi). Pozisyon kapalıysa 4 numaralı adım atla.
4. Pozisyon parametrelerinin değişimi için koşulları denetler (CheckTrailingStop() yöntemi). Pozisyon parametreleri değiştirilmişse çık.
5. Bekleyen emirlerin varlığını araştır. Bekleyen emir yoksa 9 numaralı adıma geç.
6. Emir silme için koşulları denetle (bekleyen alış emirleri için CheckDeleteOrderLong() veya bekleyen satış emirleri için CheckDeleteOrderShort()). Emir silinmişse 9 numaralı adıma geçer.
7. Bekleyen emirlerin parametrelerini değiştirmek için koşulları denetle (alış emirleri için CheckTrailingOrderLong(), satış emirleri için CheckTrailingOrderShort()). Parametreler değiştirilmişse çık.
8. Çık.
9. Pozisyon açma koşullarını denetle (CheckOpen()) yöntemi).
Kendi algoritmanızı yazmak istediğinizde, mirasçı sınıfın Processing() yöntemini geçersiz kılmanız gerekir.
Uygulama
//+------------------------------------------------------------------+