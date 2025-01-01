//+------------------------------------------------------------------+

//| Ana fonksiyon |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::Processing()

{

//--- açık pozisyonları denetle

if(m_position.Select(m_symbol.Name()))

{

//--- açık pozisyon mevcut

//--- pozisyonu ters çevirmek için koşulları denetle

if(CheckReverse()) return(true);

//--- pozisyon kapama / bekleyen emirleri silme koşullarını denetle

if(!CheckClose())

{

//--- pozisyon değişim için koşullarını denetle

if(CheckTrailingStop()) return(true);

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}

}

//--- bekleyen emir yerleştirilmiş mi denetle

int total=OrdersTotal();

if(total!=0)

{

for(int i=total-1;i>=0;i--)

{

m_order.SelectByIndex(i);

if(m_order.Symbol()!=m_symbol.Name()) continue;

if(m_order.OrderType()==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || m_order.OrderType()==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

//--- bekleyen uzun (alış) emrin silinmesi için koşulları denetle

if(CheckDeleteOrderLong()) return(true);

//--- bekleyen uzun (alış) emrin değiştirilmesi için koşulları denetle

if(CheckTrailingOrderLong()) return(true);

}

else

{

//--- bekleyen kısa (satış) emrin silinmesi için koşulları denetle

if(CheckDeleteOrderShort()) return(true);

//--- bekleyen kısa (satış) emrin değiştirilmesi için koşulları denetle

if(CheckTrailingOrderShort()) return(true);

}

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}

}

//--- pozisyon açma / bekleyen emir değiştirme koşullarını denetle

if(CheckOpen()) return(true);

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}