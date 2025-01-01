DokümantasyonBölümler
CExpertCheckTrailingStopShort 

CheckTrailingStopShort

Açık kısa pozisyon için Trailing (iz-süren) Stop koşularını denetler

virtual bool  CheckTrailingStopShort()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Açık kısa pozisyon için Trailing Stop koşularını denetler (Expert Trailing nesnesinin CheckTrailingStopShort(...) yöntemi). Koşullar sağlanmışsa pozisyon parametrelerini değiştirir (TrailingStopShort(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Kısa iz-süren stop/profit pozisyon koşularını denetle            |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStopShort()
  {
   double sl=EMPTY_VALUE;
   double tp=EMPTY_VALUE;
//--- Kısa iz-süren stop/profit işlemlerini denetle
   if(m_trailing.CheckTrailingStopShort(GetPointer(m_position),sl,tp))
     {
      if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();
      if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();
      //--- Kısa iz-süren stop/profit işlemleri
      return(TrailingStopShort(sl,tp));
     }
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }