//+------------------------------------------------------------------+

//| Kısa iz-süren stop/profit pozisyon koşularını denetle |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckTrailingStopShort()

{

double sl=EMPTY_VALUE;

double tp=EMPTY_VALUE;

//--- Kısa iz-süren stop/profit işlemlerini denetle

if(m_trailing.CheckTrailingStopShort(GetPointer(m_position),sl,tp))

{

if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();

if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();

//--- Kısa iz-süren stop/profit işlemleri

return(TrailingStopShort(sl,tp));

}

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}