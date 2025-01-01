DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandard KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertValidationSettings 

ValidationSettings

Ayarları denetler.

virtual bool  ValidationSettings()

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Ayrıca, tüm Uzman Danışman nesnelerinin de ayarlarını denetler.