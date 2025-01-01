CExpert

CExpert é uma classe base para estratégias de negociação. Foi desenvolvida com algoritmos para trabalhar com séries temporais e indicadores e um conjunto de métodos virtuais para estratégia de negociação.

Como usar:

1. Preparar um algoritmo da estratégia;

2. Criar a própria classe, herdada da classe CExpert;

3. Substituir os métodos virtuais em sua classe com os seus próprios algoritmos.

Descrição

A classe CExpert é um conjunto de métodos virtuais para a implementação de estratégias de negociação.

Declaração

class CExpert : public CExpertBase

Título

#include <Expert\Expert.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpert

Métodos de classe

Inicialização Init Instância de classe do método de inicialização. virtual InitSignal Inicializa o objeto Trading Signal virtual InitTrailing Inicializa o objeto Trailing Stop virtual InitMoney Inicializa o objeto Money Management virtual InitTrade Inicializa o objeto Trade virtual ValidationSettings Verifica as configurações virtual InitIndicators Inicializa indicadores e timeseries virtual InitParameters Método de inicialização dos parâmetros virtual Deinit Classe de instância do método de desinicialização virtual DeinitSignal Desinicializa o objeto Trading Signal virtual DeinitTrailing Desinicializa o objeto Trailing Stop virtual DeinitMoney Desinicializa o objeto Money Management virtual DeinitTrade Desinicializa o objeto Trade virtual DeinitIndicators Desinicializa indicadores e timeseries Parâmetros Magic Define a ID do Expert Advisor MaxOrders Obtém/Define a quantidade máxima de ordens permitidas OnTickProcess Define um flag para prosseguir o evento "OnTick" OnTradeProcess Define um flag para prosseguir o evento "OnTrade" OnTimerProcess Define um flag para prosseguir o evento "OnTimer" OnChartEventProcess Define um flag para prosseguir o evento "OnChartEvent" OnBookEventProcess Define um flag para prosseguir o evento "OnBookEvent" Métodos de Processamento do Evento OnTick Manipulador do evento OnTick OnTrade Manipulador do evento OnTrade OnTimer Manipulador do evento OnTimer OnChartEvent Manipulador do evento OnChartEvent OnBookEvent Manipulador do evento OnBookEvent Métodos de atualização Refresh Atualiza todos os dados Processamento Processing Algoritmo de processamento principal Métodos de Entrada no Mercado CheckOpen Verifica as condições de abertura da posição CheckOpenLong Verifica condições para abrir posição comprada CheckOpenShort Verifica condições para abrir posição vendida OpenLong Abre uma posição comprada OpenShort Abre uma posição vendida Métodos de Saída do Mercado CheckClose Verifica condições para fechar posição atual CheckCloseLong Verifica condições para fechar posição comprada CheckCloseShort Verifica condições para fechar posição vendida CloseAll Fecha a posição aberta e exclui todas as ordens Close Fecha a posição aberta CloseLong Fecha a posição comprada CloseShort Fecha a posição vendida Métodos de Reversão de Posição CheckReverse Verifica condições para reversão posição aberta CheckReverseLong Verifica condições para reversão posição comprada CheckReverseShort Verifica condições para reversão posição vendida ReverseLong Executa a operação de reversão da posição comprada ReverseShort Executa a operação de reversão da posição vendida Posição/Ordem dos Métodos de Trailing CheckTrailingStop Verifica as condições para modificar os parâmetros da posição CheckTrailingStopLong Verifica condições do Trailing Stop da posição comprada CheckTrailingStopShort Verifica condições do Trailing Stop da posição vendida TrailingStopLong Executa trailing stop para posição comprada TrailingStopShort Executa trailing stop para posição vendida CheckTrailingOrderLong Verifica condições do Trailing Stop das ordens pendentes Buy Limit/Stop CheckTrailingOrderShort Verifica condições do Trailing Stop das ordens pendentes Sell Limit/Stop TrailingOrderLong Executa Trailing Stop das ordens pendentes Buy Limit/Stop TrailingOrderShort Executa Trailing Stop das ordens pendentes Sell Limit/Stop Método de Ordens Excluídas CheckDeleteOrderLong Verifica condições para excluir uma ordem pendente Buy CheckDeleteOrderShort Verifica condições para excluir uma ordem pendente Sell DeleteOrders Exclui todas as ordens DeleteOrder Exclui ordem pendente Stop/Limit DeleteOrderLong Exclui ordem pendente Buy Limit/Stop DeleteOrderShort Exclui ordem pendente Sell Limit/Stop Métodos de Volume de Negociação LotOpenLong Obtém o volume de negociação para operação comprada LotOpenShort Obtém o volume de negociação para operação vendida LotReverse Obtém o volume de negociação para operação de reversão de posição Métodos do Histórico da Negociação PrepareHistoryDate Define data de início para o rastreamento do histórico de negociação HistoryPoint Cria um ponto de controle do histórico de negociação (salva número de posições, ordens, ofertas e ordens históricas) CheckTradeState Compara o estado atual com o que foi salvo e chama o manipulador de eventos correspondente Flags de eventos WaitEvent Define o flag de espera do evento NoWaitEvent Reseta o flag de espera do evento Métodos de Processamento do Evento de Negociação TradeEventPositionStopTake Manipulador do evento "Position Stop Loss/Take Profit triggered" (posições de Stop Loss ou Take Profit acionadas) TradeEventOrderTriggered Manipulador do evento "Pending Order Triggered" (ordem pendente acionada) TradeEventPositionOpened Manipulador do evento "Position Opened" (abertura de posição) TradeEventPositionVolumeChanged Manipulador do evento "Position Volume Changed" (volume da posição alterado) TradeEventPositionModified Manipulador do evento "Position Modified" (posição modificada) TradeEventPositionClosed Manipulador do evento "Position Closed" (posição fechada) TradeEventOrderPlaced Manipulador do evento "Pending Order Placed" (ordem pendente colocada) TradeEventOrderModified Manipulador do evento "Pending Order Modified" (ordem pendente modificada) TradeEventOrderDeleted Manipulador do evento "Pending Order Deleted" (ordem pendente excluída) TradeEventNotIdentified Manipulador do evento não identificado Métodos de Serviço TimeframeAdd Adiciona um timeframe para rastrear TimeframesFlags Obtém o flag indicando os timeframes com uma nova barra SelectPosition Seleção da posição para o subseqüente trabalho com ela.