CExpert
CExpert é uma classe base para estratégias de negociação. Foi desenvolvida com algoritmos para trabalhar com séries temporais e indicadores e um conjunto de métodos virtuais para estratégia de negociação.
Como usar:
1. Preparar um algoritmo da estratégia;
2. Criar a própria classe, herdada da classe CExpert;
3. Substituir os métodos virtuais em sua classe com os seus próprios algoritmos.
Descrição
A classe CExpert é um conjunto de métodos virtuais para a implementação de estratégias de negociação.
Declaração
|
class CExpert : public CExpertBase
Título
|
#include <Expert\Expert.mqh>
|
Hierarquia de herança
CExpert
Métodos de classe
|
Inicialização
|
|
Instância de classe do método de inicialização.
|
virtual InitSignal
|
Inicializa o objeto Trading Signal
|
virtual InitTrailing
|
Inicializa o objeto Trailing Stop
|
virtual InitMoney
|
Inicializa o objeto Money Management
|
virtual InitTrade
|
Inicializa o objeto Trade
|
virtual ValidationSettings
|
Verifica as configurações
|
virtual InitIndicators
|
Inicializa indicadores e timeseries
|
virtual InitParameters
|
Método de inicialização dos parâmetros
|
virtual Deinit
|
Classe de instância do método de desinicialização
|
virtual DeinitSignal
|
Desinicializa o objeto Trading Signal
|
virtual DeinitTrailing
|
Desinicializa o objeto Trailing Stop
|
virtual DeinitMoney
|
Desinicializa o objeto Money Management
|
virtual DeinitTrade
|
Desinicializa o objeto Trade
|
virtual DeinitIndicators
|
Desinicializa indicadores e timeseries
|
Parâmetros
|
|
Define a ID do Expert Advisor
|
Obtém/Define a quantidade máxima de ordens permitidas
|
Define um flag para prosseguir o evento "OnTick"
|
Define um flag para prosseguir o evento "OnTrade"
|
Define um flag para prosseguir o evento "OnTimer"
|
Define um flag para prosseguir o evento "OnChartEvent"
|
Define um flag para prosseguir o evento "OnBookEvent"
|
Métodos de Processamento do Evento
|
|
Manipulador do evento OnTick
|
Manipulador do evento OnTrade
|
Manipulador do evento OnTimer
|
Manipulador do evento OnChartEvent
|
Manipulador do evento OnBookEvent
|
Métodos de atualização
|
|
Atualiza todos os dados
|
Processamento
|
|
Algoritmo de processamento principal
|
Métodos de Entrada no Mercado
|
|
Verifica as condições de abertura da posição
|
Verifica condições para abrir posição comprada
|
Verifica condições para abrir posição vendida
|
Abre uma posição comprada
|
Abre uma posição vendida
|
Métodos de Saída do Mercado
|
|
Verifica condições para fechar posição atual
|
Verifica condições para fechar posição comprada
|
Verifica condições para fechar posição vendida
|
Fecha a posição aberta e exclui todas as ordens
|
Fecha a posição aberta
|
Fecha a posição comprada
|
Fecha a posição vendida
|
Métodos de Reversão de Posição
|
|
Verifica condições para reversão posição aberta
|
Verifica condições para reversão posição comprada
|
Verifica condições para reversão posição vendida
|
Executa a operação de reversão da posição comprada
|
Executa a operação de reversão da posição vendida
|
Posição/Ordem dos Métodos de Trailing
|
|
Verifica as condições para modificar os parâmetros da posição
|
Verifica condições do Trailing Stop da posição comprada
|
Verifica condições do Trailing Stop da posição vendida
|
Executa trailing stop para posição comprada
|
Executa trailing stop para posição vendida
|
Verifica condições do Trailing Stop das ordens pendentes Buy Limit/Stop
|
Verifica condições do Trailing Stop das ordens pendentes Sell Limit/Stop
|
Executa Trailing Stop das ordens pendentes Buy Limit/Stop
|
Executa Trailing Stop das ordens pendentes Sell Limit/Stop
|
Método de Ordens Excluídas
|
|
Verifica condições para excluir uma ordem pendente Buy
|
Verifica condições para excluir uma ordem pendente Sell
|
Exclui todas as ordens
|
Exclui ordem pendente Stop/Limit
|
Exclui ordem pendente Buy Limit/Stop
|
Exclui ordem pendente Sell Limit/Stop
|
Métodos de Volume de Negociação
|
|
Obtém o volume de negociação para operação comprada
|
Obtém o volume de negociação para operação vendida
|
Obtém o volume de negociação para operação de reversão de posição
|
Métodos do Histórico da Negociação
|
|
Define data de início para o rastreamento do histórico de negociação
|
Cria um ponto de controle do histórico de negociação (salva número de posições, ordens, ofertas e ordens históricas)
|
Compara o estado atual com o que foi salvo e chama o manipulador de eventos correspondente
|
Flags de eventos
|
|
Define o flag de espera do evento
|
Reseta o flag de espera do evento
|
Métodos de Processamento do Evento de Negociação
|
|
Manipulador do evento "Position Stop Loss/Take Profit triggered" (posições de Stop Loss ou Take Profit acionadas)
|
Manipulador do evento "Pending Order Triggered" (ordem pendente acionada)
|
Manipulador do evento "Position Opened" (abertura de posição)
|
Manipulador do evento "Position Volume Changed" (volume da posição alterado)
|
Manipulador do evento "Position Modified" (posição modificada)
|
Manipulador do evento "Position Closed" (posição fechada)
|
Manipulador do evento "Pending Order Placed" (ordem pendente colocada)
|
Manipulador do evento "Pending Order Modified" (ordem pendente modificada)
|
Manipulador do evento "Pending Order Deleted" (ordem pendente excluída)
|
Manipulador do evento não identificado
|
Métodos de Serviço
|
|
Adiciona um timeframe para rastrear
|
Obtém o flag indicando os timeframes com uma nova barra
|
Seleção da posição para o subseqüente trabalho com ela.
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries