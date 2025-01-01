DokümantasyonBölümler
MaxOrders (Get Yöntemi)

İzin verilen maksimum emir sayısını alır.

int  MaxOrders()

Dönüş değeri

İzin verilen maksimum emir sayısı.

MaxOrders (Set Yöntemi)

İzin verilen maksimum emir sayısını ayarlar.

void  MaxOrders(
   int     max_orders        // yeni değer
   )

Parametreler

max_orders

[in]  İzin verilen maksimum emir sayısı için yeni değer.

Dönüş değeri

Yok.

Not

Varsayılan olarak izin verilen maksimum emir sayısı = 1.