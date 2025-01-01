DokumentationKategorien
Klasse CExpert

Klasse CExpert ist die Basisklasse für die Implementierung von Handelsstrategien.

Sie enthält die grundlegenden "Handelsfähigkeiten". Die Klasse hat integrierte Mechanismen für die Arbeit mit Zeitreihen und Indikatoren und enthält virtuelle Methoden, die die Handelsstrategie bestimmen.

Damit Ihr Expert Advisor in einer anderen Weise arbeitet, müssen Sie:

1. Algorithmen der Strategien bestimmen;

2. Ihre eigene von CExpert geerbte Klasse erstellen;

3. virtuelle Methoden der Basisklasse in Ihrer Klasse überschreiben und Ihre Algorithmen hinzufügen.

Beschreibung

Klasse CExpert bietet eine Satz von virtuellen Methoden für die Implementierung von Handelsstrategien.

Deklaration

   class CExpert : public CExpertBase

Kopf

   #include <Expert\Expert.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

          CExpert

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung

 

Init

Initialisiert eine Instanz der Klasse

virtual InitSignal

Initialisiert ein Objekt von Handelssignalen

virtual InitTrailing

Initialisiert ein Trailing-Objekt

virtual InitMoney

Initialisiert ein Objekt von Geldmanagement

virtual InitTrade

Initialisiert ein Handelsobjekt

virtual ValidationSettings

Überprüft die Einstellungen

virtual InitIndicators

Initialisiert die notwendigen Indikatoren und Zeitreihen

virtual InitParameters

Initialisiert die Parameter von Expert Advisor

virtual Deinit

Deinitialisiert eine Instanz der Klasse

virtual DeinitSignal

Deinitialisiert ein Objekt von Handelssignalen

virtual DeinitTrailing

Deinitialisiert ein Trailing-Objekt

virtual DeinitMoney

Deinitialisiert ein Objekt von Geldmanagement

virtual DeinitTrade

Deinitialisiert ein Handelsobjekt

virtual DeinitIndicators

Deinitialisiert Indikatoren und Zeitreihen

Einstellung

 

Magic

Setzt die Identifikator von Expert Advisor

MaxOrders

Erhält/setzt die maximale Anzahl der Ordern

OnTickProcess

Setzt ein Flag von "OnTick"-Ereignisverarbeitung

OnTradeProcess

Setzt ein Flag von "OnTrade"-Ereignisverarbeitung

OnTimerProcess

Setzt ein Flag von "OnTimer"-Ereignisverarbeitung

OnChartEventProcess

Setzt ein Flag von "OnChartEvent"-Ereignisverarbeitung

OnBookEventProcess

Setzt ein Flag von "OnBookEvent"-Ereignisverarbeitung

Event Handlers

 

OnTick

Handler vom OnTick-Ereignis

OnTrade

Handler vom OnTrade-Ereignis

OnTimer

Handler vom OnTime-Ereignis

OnChartEvent

Handler vom OnChartEvent-Ereignis

OnBookEvent

Handler vom OnBookEvent-Ereignis

Aktualisierung

 

Refresh

Aktualisiert alle notwendigen Daten

Die Grundmethode der Behandlung

 

Processing

Implementiert den Basisalgorithmus

Methoden der Markteingang

 

CheckOpen

Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit in den Markt zu gehen

CheckOpenLong

Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit eine Long-Position zu eröffnen

CheckOpenShort

Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit eine Short-Position zu eröffnen

OpenLong

Führt Operationen für Eröffnung einer Long-Position

OpenShort

Führt Operationen für Eröffnung einer Short-Position

Methoden der Ausgang aus dem Markt

 

CheckClose

Prüft die Notwendigkeit aus dem Markt zu gehen

CheckCloseLong

Prüft die Notwendigkeit eine Long-Position zu schließen

CheckCloseShort

Prüft die Notwendigkeit eine Short-Position zu schließen

CloseAll

Komplett geht aus dem Markt (schließt alle Positionen)

Close

Geht aus dem Markt

CloseLong

Schließt die Long-Position

CloseShort

Schließt die Short-Position

Methoden von Position-Umkehr

 

CheckReverse

Prüft die Notwendigkeit eine Position umzukehren

CheckReverseLong

Prüft die Notwendigkeit eine Long-Position umzukehren

CheckReverseShort

Prüft die Notwendigkeit eine Short-Position umzukehren

ReverseLong

Kehrt eine Long-Position um

ReverseShort

Kehrt eine Short-Position um

Methoden von Positionen/Ordern-Pflege

 

CheckTrailingStop

Prüft die Notwendigkeit Position-Eigenschaften zu ändern

CheckTrailingStopLong

Prüft die Notwendigkeit Long-Position-Eigenschaften zu ändern

CheckTrailingStopShort

Prüft die Notwendigkeit Short-Position-Eigenschaften zu ändern

TrailingStopLong

Ändert die Eigenschaften einer Long-Position

TrailingStopShort

Ändert die Eigenschaften einer Short-Position

CheckTrailingOrderLong

Prüft die Notwendigkeit Eigenschaften einer Kauf-Order zu ändern

CheckTrailingOrderShort

Prüft die Notwendigkeit Eigenschaften einer Verkauf-Order zu ändern

TrailingOrderLong

Ändert die Eigenschaften einer Kauf-Order

TrailingOrderShort

Ändert die Eigenschaften einer Verkauf-Order

Methoden von Order-Löschung

 

CheckDeleteOrderLong

Prüft die Notwendigkeit Kauf-Ordern zu löschen

CheckDeleteOrderShort

Prüft die Notwendigkeit Verkauf-Ordern zu löschen

DeleteOrders

Löscht alle Ordern

DeleteOrder

Löscht eine Order

DeleteOrderLong

Löscht eine Kauf-Order

DeleteOrderShort

Löscht eine Verkauf-Order

Methoden zur Bestimmung der Volumen

 

LotOpenLong

Findet Volumen einer Kauftransaktion heraus

LotOpenShort

Findet Volumen einer Verkauftransaktion heraus

LotReverse

Findet Volumen einer Transaktion der Position-Umkehr heraus

Methoden der Arbeit mit Handelsgeschichte

 

PrepareHistoryDate

Setzt das Startdatum einer kontrollierten Handelsgeschichte

HistoryPoint

Erstellt einen Kontrollpunkt in der Handelsgeschichte

CheckTradeState

Behandelt die Änderungen in der Handelsgeschichte

Methoden der Arbeit mit den Flags der Handelsereignisse

 

WaitEvent

Setzt ein Flag der Erwartung auf ein Handelsereignis

NoWaitEvent

Löscht ein Flag der Erwartung auf ein Handelsereignis

Methoden der Bearbeitung von Handelsereignissen

 

TradeEventPositionStopTake

Handler vom Ereignis "Stop Loss/Take Profit aktiviert"

TradeEventOrderTriggered

Handler des Ereignisses "Pending-Order aktiviert"

TradeEventPositionOpened

Handler des Ereignisses "Positionseröffnung"

TradeEventPositionVolumeChanged

Handler des Ereignisses "Position erhöhen/reduzieren"

TradeEventPositionModified

Handler des Ereignisses "Änderung der Parameter einer Position"

TradeEventPositionClosed

Handler des Ereignisses "Positionsschluss"

TradeEventOrderPlaced

Handler des Ereignisses "Pending-Order platziert"

TradeEventOrderModified

Handler des Ereignisses "Pending-Order geändert"

TradeEventOrderDeleted

Handler des Ereignisses "Pending-Order gelöscht"

TradeEventNotIdentified

Handler eines nicht identifizierten Ereignisses

Dienstmethoden

 

TimeframeAdd

Fügt einen Timeframe für die Überwachung hinzu

TimeframesFlags

Bildet Flags von Timeframes

SelectPosition

Wählt eine Position für die weitere Arbeit aus.

