Klasse CExpert

Klasse CExpert ist die Basisklasse für die Implementierung von Handelsstrategien.

Sie enthält die grundlegenden "Handelsfähigkeiten". Die Klasse hat integrierte Mechanismen für die Arbeit mit Zeitreihen und Indikatoren und enthält virtuelle Methoden, die die Handelsstrategie bestimmen.

Damit Ihr Expert Advisor in einer anderen Weise arbeitet, müssen Sie:

1. Algorithmen der Strategien bestimmen;

2. Ihre eigene von CExpert geerbte Klasse erstellen;

3. virtuelle Methoden der Basisklasse in Ihrer Klasse überschreiben und Ihre Algorithmen hinzufügen.

Beschreibung

Klasse CExpert bietet eine Satz von virtuellen Methoden für die Implementierung von Handelsstrategien.

Deklaration

class CExpert : public CExpertBase

Kopf

#include <Expert\Expert.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CExpertBase CExpert

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung Init Initialisiert eine Instanz der Klasse virtual InitSignal Initialisiert ein Objekt von Handelssignalen virtual InitTrailing Initialisiert ein Trailing-Objekt virtual InitMoney Initialisiert ein Objekt von Geldmanagement virtual InitTrade Initialisiert ein Handelsobjekt virtual ValidationSettings Überprüft die Einstellungen virtual InitIndicators Initialisiert die notwendigen Indikatoren und Zeitreihen virtual InitParameters Initialisiert die Parameter von Expert Advisor virtual Deinit Deinitialisiert eine Instanz der Klasse virtual DeinitSignal Deinitialisiert ein Objekt von Handelssignalen virtual DeinitTrailing Deinitialisiert ein Trailing-Objekt virtual DeinitMoney Deinitialisiert ein Objekt von Geldmanagement virtual DeinitTrade Deinitialisiert ein Handelsobjekt virtual DeinitIndicators Deinitialisiert Indikatoren und Zeitreihen Einstellung Magic Setzt die Identifikator von Expert Advisor MaxOrders Erhält/setzt die maximale Anzahl der Ordern OnTickProcess Setzt ein Flag von "OnTick"-Ereignisverarbeitung OnTradeProcess Setzt ein Flag von "OnTrade"-Ereignisverarbeitung OnTimerProcess Setzt ein Flag von "OnTimer"-Ereignisverarbeitung OnChartEventProcess Setzt ein Flag von "OnChartEvent"-Ereignisverarbeitung OnBookEventProcess Setzt ein Flag von "OnBookEvent"-Ereignisverarbeitung Event Handlers OnTick Handler vom OnTick-Ereignis OnTrade Handler vom OnTrade-Ereignis OnTimer Handler vom OnTime-Ereignis OnChartEvent Handler vom OnChartEvent-Ereignis OnBookEvent Handler vom OnBookEvent-Ereignis Aktualisierung Refresh Aktualisiert alle notwendigen Daten Die Grundmethode der Behandlung Processing Implementiert den Basisalgorithmus Methoden der Markteingang CheckOpen Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit in den Markt zu gehen CheckOpenLong Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit eine Long-Position zu eröffnen CheckOpenShort Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit eine Short-Position zu eröffnen OpenLong Führt Operationen für Eröffnung einer Long-Position OpenShort Führt Operationen für Eröffnung einer Short-Position Methoden der Ausgang aus dem Markt CheckClose Prüft die Notwendigkeit aus dem Markt zu gehen CheckCloseLong Prüft die Notwendigkeit eine Long-Position zu schließen CheckCloseShort Prüft die Notwendigkeit eine Short-Position zu schließen CloseAll Komplett geht aus dem Markt (schließt alle Positionen) Close Geht aus dem Markt CloseLong Schließt die Long-Position CloseShort Schließt die Short-Position Methoden von Position-Umkehr CheckReverse Prüft die Notwendigkeit eine Position umzukehren CheckReverseLong Prüft die Notwendigkeit eine Long-Position umzukehren CheckReverseShort Prüft die Notwendigkeit eine Short-Position umzukehren ReverseLong Kehrt eine Long-Position um ReverseShort Kehrt eine Short-Position um Methoden von Positionen/Ordern-Pflege CheckTrailingStop Prüft die Notwendigkeit Position-Eigenschaften zu ändern CheckTrailingStopLong Prüft die Notwendigkeit Long-Position-Eigenschaften zu ändern CheckTrailingStopShort Prüft die Notwendigkeit Short-Position-Eigenschaften zu ändern TrailingStopLong Ändert die Eigenschaften einer Long-Position TrailingStopShort Ändert die Eigenschaften einer Short-Position CheckTrailingOrderLong Prüft die Notwendigkeit Eigenschaften einer Kauf-Order zu ändern CheckTrailingOrderShort Prüft die Notwendigkeit Eigenschaften einer Verkauf-Order zu ändern TrailingOrderLong Ändert die Eigenschaften einer Kauf-Order TrailingOrderShort Ändert die Eigenschaften einer Verkauf-Order Methoden von Order-Löschung CheckDeleteOrderLong Prüft die Notwendigkeit Kauf-Ordern zu löschen CheckDeleteOrderShort Prüft die Notwendigkeit Verkauf-Ordern zu löschen DeleteOrders Löscht alle Ordern DeleteOrder Löscht eine Order DeleteOrderLong Löscht eine Kauf-Order DeleteOrderShort Löscht eine Verkauf-Order Methoden zur Bestimmung der Volumen LotOpenLong Findet Volumen einer Kauftransaktion heraus LotOpenShort Findet Volumen einer Verkauftransaktion heraus LotReverse Findet Volumen einer Transaktion der Position-Umkehr heraus Methoden der Arbeit mit Handelsgeschichte PrepareHistoryDate Setzt das Startdatum einer kontrollierten Handelsgeschichte HistoryPoint Erstellt einen Kontrollpunkt in der Handelsgeschichte CheckTradeState Behandelt die Änderungen in der Handelsgeschichte Methoden der Arbeit mit den Flags der Handelsereignisse WaitEvent Setzt ein Flag der Erwartung auf ein Handelsereignis NoWaitEvent Löscht ein Flag der Erwartung auf ein Handelsereignis Methoden der Bearbeitung von Handelsereignissen TradeEventPositionStopTake Handler vom Ereignis "Stop Loss/Take Profit aktiviert" TradeEventOrderTriggered Handler des Ereignisses "Pending-Order aktiviert" TradeEventPositionOpened Handler des Ereignisses "Positionseröffnung" TradeEventPositionVolumeChanged Handler des Ereignisses "Position erhöhen/reduzieren" TradeEventPositionModified Handler des Ereignisses "Änderung der Parameter einer Position" TradeEventPositionClosed Handler des Ereignisses "Positionsschluss" TradeEventOrderPlaced Handler des Ereignisses "Pending-Order platziert" TradeEventOrderModified Handler des Ereignisses "Pending-Order geändert" TradeEventOrderDeleted Handler des Ereignisses "Pending-Order gelöscht" TradeEventNotIdentified Handler eines nicht identifizierten Ereignisses Dienstmethoden TimeframeAdd Fügt einen Timeframe für die Überwachung hinzu TimeframesFlags Bildet Flags von Timeframes SelectPosition Wählt eine Position für die weitere Arbeit aus.