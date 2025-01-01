- Init
- Magic
- InitSignal
- InitTrailing
- InitMoney
- InitTrade
- Deinit
- OnTickProcess
- OnTradeProcess
- OnTimerProcess
- OnChartEventProcess
- OnBookEventProcess
- MaxOrders
- Signal
- ValidationSettings
- InitIndicators
- OnTick
- OnTrade
- OnTimer
- OnChartEvent
- OnBookEvent
- InitParameters
- DeinitTrade
- DeinitSignal
- DeinitTrailing
- DeinitMoney
- DeinitIndicators
- Refresh
- Processing
- SelectPosition
- CheckOpen
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLong
- OpenShort
- CheckReverse
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- ReverseLong
- ReverseShort
- CheckClose
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseAll
- Close
- CloseLong
- CloseShort
- CheckTrailingStop
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
- TrailingStopLong
- TrailingStopShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- TrailingOrderLong
- TrailingOrderShort
- CheckDeleteOrderLong
- CheckDeleteOrderShort
- DeleteOrders
- DeleteOrder
- DeleteOrderLong
- DeleteOrderShort
- LotOpenLong
- LotOpenShort
- LotReverse
- PrepareHistoryDate
- HistoryPoint
- CheckTradeState
- WaitEvent
- NoWaitEvent
- TradeEventPositionStopTake
- TradeEventOrderTriggered
- TradeEventPositionOpened
- TradeEventPositionVolumeChanged
- TradeEventPositionModified
- TradeEventPositionClosed
- TradeEventOrderPlaced
- TradeEventOrderModified
- TradeEventOrderDeleted
- TradeEventNotIdentified
- TimeframeAdd
- TimeframesFlags
Klasse CExpert
Klasse CExpert ist die Basisklasse für die Implementierung von Handelsstrategien.
Sie enthält die grundlegenden "Handelsfähigkeiten". Die Klasse hat integrierte Mechanismen für die Arbeit mit Zeitreihen und Indikatoren und enthält virtuelle Methoden, die die Handelsstrategie bestimmen.
Damit Ihr Expert Advisor in einer anderen Weise arbeitet, müssen Sie:
1. Algorithmen der Strategien bestimmen;
2. Ihre eigene von CExpert geerbte Klasse erstellen;
3. virtuelle Methoden der Basisklasse in Ihrer Klasse überschreiben und Ihre Algorithmen hinzufügen.
Beschreibung
Klasse CExpert bietet eine Satz von virtuellen Methoden für die Implementierung von Handelsstrategien.
Deklaration
|
class CExpert : public CExpertBase
Kopf
|
#include <Expert\Expert.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CExpert
Gruppen der Klassenmethode
|
Initialisierung
|
|
Initialisiert eine Instanz der Klasse
|
virtual InitSignal
|
Initialisiert ein Objekt von Handelssignalen
|
virtual InitTrailing
|
Initialisiert ein Trailing-Objekt
|
virtual InitMoney
|
Initialisiert ein Objekt von Geldmanagement
|
virtual InitTrade
|
Initialisiert ein Handelsobjekt
|
virtual ValidationSettings
|
Überprüft die Einstellungen
|
virtual InitIndicators
|
Initialisiert die notwendigen Indikatoren und Zeitreihen
|
virtual InitParameters
|
Initialisiert die Parameter von Expert Advisor
|
virtual Deinit
|
Deinitialisiert eine Instanz der Klasse
|
virtual DeinitSignal
|
Deinitialisiert ein Objekt von Handelssignalen
|
virtual DeinitTrailing
|
Deinitialisiert ein Trailing-Objekt
|
virtual DeinitMoney
|
Deinitialisiert ein Objekt von Geldmanagement
|
virtual DeinitTrade
|
Deinitialisiert ein Handelsobjekt
|
virtual DeinitIndicators
|
Deinitialisiert Indikatoren und Zeitreihen
|
Einstellung
|
|
Setzt die Identifikator von Expert Advisor
|
Erhält/setzt die maximale Anzahl der Ordern
|
Setzt ein Flag von "OnTick"-Ereignisverarbeitung
|
Setzt ein Flag von "OnTrade"-Ereignisverarbeitung
|
Setzt ein Flag von "OnTimer"-Ereignisverarbeitung
|
Setzt ein Flag von "OnChartEvent"-Ereignisverarbeitung
|
Setzt ein Flag von "OnBookEvent"-Ereignisverarbeitung
|
Event Handlers
|
|
Handler vom OnTick-Ereignis
|
Handler vom OnTrade-Ereignis
|
Handler vom OnTime-Ereignis
|
Handler vom OnChartEvent-Ereignis
|
Handler vom OnBookEvent-Ereignis
|
Aktualisierung
|
|
Aktualisiert alle notwendigen Daten
|
Die Grundmethode der Behandlung
|
|
Implementiert den Basisalgorithmus
|
Methoden der Markteingang
|
|
Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit in den Markt zu gehen
|
Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit eine Long-Position zu eröffnen
|
Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit eine Short-Position zu eröffnen
|
Führt Operationen für Eröffnung einer Long-Position
|
Führt Operationen für Eröffnung einer Short-Position
|
Methoden der Ausgang aus dem Markt
|
|
Prüft die Notwendigkeit aus dem Markt zu gehen
|
Prüft die Notwendigkeit eine Long-Position zu schließen
|
Prüft die Notwendigkeit eine Short-Position zu schließen
|
Komplett geht aus dem Markt (schließt alle Positionen)
|
Geht aus dem Markt
|
Schließt die Long-Position
|
Schließt die Short-Position
|
Methoden von Position-Umkehr
|
|
Prüft die Notwendigkeit eine Position umzukehren
|
Prüft die Notwendigkeit eine Long-Position umzukehren
|
Prüft die Notwendigkeit eine Short-Position umzukehren
|
Kehrt eine Long-Position um
|
Kehrt eine Short-Position um
|
Methoden von Positionen/Ordern-Pflege
|
|
Prüft die Notwendigkeit Position-Eigenschaften zu ändern
|
Prüft die Notwendigkeit Long-Position-Eigenschaften zu ändern
|
Prüft die Notwendigkeit Short-Position-Eigenschaften zu ändern
|
Ändert die Eigenschaften einer Long-Position
|
Ändert die Eigenschaften einer Short-Position
|
Prüft die Notwendigkeit Eigenschaften einer Kauf-Order zu ändern
|
Prüft die Notwendigkeit Eigenschaften einer Verkauf-Order zu ändern
|
Ändert die Eigenschaften einer Kauf-Order
|
Ändert die Eigenschaften einer Verkauf-Order
|
Methoden von Order-Löschung
|
|
Prüft die Notwendigkeit Kauf-Ordern zu löschen
|
Prüft die Notwendigkeit Verkauf-Ordern zu löschen
|
Löscht alle Ordern
|
Löscht eine Order
|
Löscht eine Kauf-Order
|
Löscht eine Verkauf-Order
|
Methoden zur Bestimmung der Volumen
|
|
Findet Volumen einer Kauftransaktion heraus
|
Findet Volumen einer Verkauftransaktion heraus
|
Findet Volumen einer Transaktion der Position-Umkehr heraus
|
Methoden der Arbeit mit Handelsgeschichte
|
|
Setzt das Startdatum einer kontrollierten Handelsgeschichte
|
Erstellt einen Kontrollpunkt in der Handelsgeschichte
|
Behandelt die Änderungen in der Handelsgeschichte
|
Methoden der Arbeit mit den Flags der Handelsereignisse
|
|
Setzt ein Flag der Erwartung auf ein Handelsereignis
|
Löscht ein Flag der Erwartung auf ein Handelsereignis
|
Methoden der Bearbeitung von Handelsereignissen
|
|
Handler vom Ereignis "Stop Loss/Take Profit aktiviert"
|
Handler des Ereignisses "Pending-Order aktiviert"
|
Handler des Ereignisses "Positionseröffnung"
|
Handler des Ereignisses "Position erhöhen/reduzieren"
|
Handler des Ereignisses "Änderung der Parameter einer Position"
|
Handler des Ereignisses "Positionsschluss"
|
Handler des Ereignisses "Pending-Order platziert"
|
Handler des Ereignisses "Pending-Order geändert"
|
Handler des Ereignisses "Pending-Order gelöscht"
|
Handler eines nicht identifizierten Ereignisses
|
Dienstmethoden
|
|
Fügt einen Timeframe für die Überwachung hinzu
|
Bildet Flags von Timeframes
|
Wählt eine Position für die weitere Arbeit aus.
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
|
Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries