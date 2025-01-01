DokümantasyonBölümler
CheckTrailingOrderShort

Bekleyen Limit/Stop kısa emirler için Trailing (iz-süren) Stop koşullarını denetler.

virtual bool  CheckTrailingOrderShort()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Bekleyen limit/stop satış emirleri için Trailing Stop koşullarını denetler (İşlem Sinyalleri nesnesinin CheckTrailingOrderShort() yöntemi) ve gerektiğinde emir parametrelerini değiştirir (TrailingOrderShort(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Kısa limit/stop emirleri için taşıma koşullarını denetle         |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderShort()
  {
   double price;
//--- kısa pozisyon kapama koşullarını denetle
   if(m_signal.CheckTrailingOrderShort(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderShort(m_order.PriceOpen()-price));
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }