MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertDeleteOrder 

DeleteOrder

Bekleyen Limit/Stop emrini siler.

virtual bool  DeleteOrder()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Bekleyen Limit/Stop emrini siler (CTrade sınıfının OrderDelete(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| limit/stop emrini sil                                            |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem başarılıysa - true, değilse - false.               |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrder()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }