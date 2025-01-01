DokümantasyonBölümler
CExpertLotOpenShort 

LotOpenShort

Kısa (satış) işlemin hacim değerini alır.

double  LotOpenShort(
   double    price,   // fiyat
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parametreler

price

[in] Fiyat.

sl

[in] Stop Loss fiyatı.

Dönüş değeri

Satış işleminin hacmi (lot olarak).

Not

Satış işleminin hacim değerini alır (para yönetimi nesnesinin CheckOpenShort(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Kısa pozisyon için lot değeri alma yöntemi.                      |
//| INPUT:  price - fiyat,                                           |
//|         sl    - stop loss.                                       |
//| OUTPUT: açılış lotu.                                             |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenShort(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenShort(price,sl));
  }