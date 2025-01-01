//+------------------------------------------------------------------+

//| Kısa pozisyon için lot değeri alma yöntemi. |

//| INPUT: price - fiyat, |

//| sl - stop loss. |

//| OUTPUT: açılış lotu. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

double CExpert::LotOpenShort(double price,double sl)

{

return(m_money.CheckOpenShort(price,sl));

}