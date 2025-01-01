DokümantasyonBölümler
CExpertBase

CExpertBase sınıfı, CExpert sınıfının ve tüm alım-satım stratejilerinin temel sınıfıdır.

Açıklama

CExpertBase, tüm Uzman Danışmanlarda yaygın olarak kullanılan veri ve yöntemleri sağlar.

Bildirim

   class CExpertBase : public CObject

Başlık

   #include <Expert\ExpertBase.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CExpertBase

İlk nesil

CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

Sınıf Yöntemleri

Ortak yöntemler:

Başlatma

 

virtual Init

Sınıf örneği başlatma yöntemi

virtual ValidationSettings

Ayarları denetler

Parametreler

 

Symbol

Sembolü ayarlar

Period

Zaman-dilimini ayarlar

Magic

Uzman Danışmanın tanımlayıcısını ayarlar

Göstergeler ve zaman serileri

 

virtual SetPriceSeries

Dışsal zaman-serileri (fiyat serileri) için işaretçi ayarlar

virtual SetOtherSeries

Dışsal zaman-serileri (fiyat haricindeki seriler) için işaretçi ayarlar

virtual InitIndicators

Göstergeleri ve zaman-serilerini başlatır

Korunan Veriye Erişim

 

InitPhase

Nesne başlatımının mevcut aşamasını alır

TrendType

Trend tipini ayarlar

UsedSeries

Kullanılan zaman-serilerinin bit-maskesini alır

EveryTick

"Every tick" (tüm tikler) bayrağını ayarlar

Zaman-serilerine erişim

 

Open

Open (açılış fiyatı) serisinin elemanını indis kullanarak alır

High

High (yüksek fiyat) serisinin elemanını indis kullanarak alır

Low

Low (düşük fiyat) serisinin elemanını indis kullanarak alır

Close

Close (kapanış fiyatı) serisinin elemanını indis kullanarak alır

Spread

Spread (alış-satış farkı) serisinin elemanını indis kullanarak alır

Time

Time (zaman) serisinin elemanını indis kullanarak alır

TickVolume

TickVolume (tik hacmi) serisinin elemanını indis kullanarak alır

RealVolume

RealVolume (işlem hacmi) serisinin elemanını indis kullanarak alır

Korunan yöntemler:

Zaman-serilerinin başlatılması

 

InitOpen

Open serisinin başlatma yöntemi

InitHigh

High serisinin başlatma yöntemi

InitLow

Low serisinin başlatma yöntemi

InitClose

Close serisinin başlatma yöntemi

InitSpread

Spread serisinin başlatma yöntemi

InitTime

Time serisinin başlatma yöntemi

InitTickVolume

TickVolume serisinin başlatma yöntemi

InitRealVolume

RealVolume serisinin başlatma yöntemi

Servis Yöntemleri

 

virtual PriceLevelUnit

Fiyat seviye birimini alır

virtual StartIndex

Analiz edilecek başlangıç çubuğunun indisini alır

virtual CompareMagic

Uzman danışmanın tanıtıcı değerini belirtilen değerle karşılaştırır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare