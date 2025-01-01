CExpertBase

CExpertBase sınıfı, CExpert sınıfının ve tüm alım-satım stratejilerinin temel sınıfıdır.

Açıklama

CExpertBase, tüm Uzman Danışmanlarda yaygın olarak kullanılan veri ve yöntemleri sağlar.

Bildirim

class CExpertBase : public CObject

Başlık

#include <Expert\ExpertBase.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CExpertBase İlk nesil CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

Sınıf Yöntemleri

Ortak yöntemler:

Başlatma virtual Init Sınıf örneği başlatma yöntemi virtual ValidationSettings Ayarları denetler Parametreler Symbol Sembolü ayarlar Period Zaman-dilimini ayarlar Magic Uzman Danışmanın tanımlayıcısını ayarlar Göstergeler ve zaman serileri virtual SetPriceSeries Dışsal zaman-serileri (fiyat serileri) için işaretçi ayarlar virtual SetOtherSeries Dışsal zaman-serileri (fiyat haricindeki seriler) için işaretçi ayarlar virtual InitIndicators Göstergeleri ve zaman-serilerini başlatır Korunan Veriye Erişim InitPhase Nesne başlatımının mevcut aşamasını alır TrendType Trend tipini ayarlar UsedSeries Kullanılan zaman-serilerinin bit-maskesini alır EveryTick "Every tick" (tüm tikler) bayrağını ayarlar Zaman-serilerine erişim Open Open (açılış fiyatı) serisinin elemanını indis kullanarak alır High High (yüksek fiyat) serisinin elemanını indis kullanarak alır Low Low (düşük fiyat) serisinin elemanını indis kullanarak alır Close Close (kapanış fiyatı) serisinin elemanını indis kullanarak alır Spread Spread (alış-satış farkı) serisinin elemanını indis kullanarak alır Time Time (zaman) serisinin elemanını indis kullanarak alır TickVolume TickVolume (tik hacmi) serisinin elemanını indis kullanarak alır RealVolume RealVolume (işlem hacmi) serisinin elemanını indis kullanarak alır

Korunan yöntemler:

Zaman-serilerinin başlatılması InitOpen Open serisinin başlatma yöntemi InitHigh High serisinin başlatma yöntemi InitLow Low serisinin başlatma yöntemi InitClose Close serisinin başlatma yöntemi InitSpread Spread serisinin başlatma yöntemi InitTime Time serisinin başlatma yöntemi InitTickVolume TickVolume serisinin başlatma yöntemi InitRealVolume RealVolume serisinin başlatma yöntemi Servis Yöntemleri virtual PriceLevelUnit Fiyat seviye birimini alır virtual StartIndex Analiz edilecek başlangıç çubuğunun indisini alır virtual CompareMagic Uzman danışmanın tanıtıcı değerini belirtilen değerle karşılaştırır