- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
CExpertBase
CExpertBase sınıfı, CExpert sınıfının ve tüm alım-satım stratejilerinin temel sınıfıdır.
Açıklama
CExpertBase, tüm Uzman Danışmanlarda yaygın olarak kullanılan veri ve yöntemleri sağlar.
Bildirim
class CExpertBase : public CObject
Başlık
#include <Expert\ExpertBase.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CExpertBase
İlk nesil
Sınıf Yöntemleri
Ortak yöntemler:
Başlatma
virtual Init
Sınıf örneği başlatma yöntemi
virtual ValidationSettings
Ayarları denetler
Parametreler
Sembolü ayarlar
Zaman-dilimini ayarlar
Uzman Danışmanın tanımlayıcısını ayarlar
Göstergeler ve zaman serileri
virtual SetPriceSeries
Dışsal zaman-serileri (fiyat serileri) için işaretçi ayarlar
virtual SetOtherSeries
Dışsal zaman-serileri (fiyat haricindeki seriler) için işaretçi ayarlar
virtual InitIndicators
Göstergeleri ve zaman-serilerini başlatır
Korunan Veriye Erişim
Nesne başlatımının mevcut aşamasını alır
Trend tipini ayarlar
Kullanılan zaman-serilerinin bit-maskesini alır
"Every tick" (tüm tikler) bayrağını ayarlar
Zaman-serilerine erişim
Open (açılış fiyatı) serisinin elemanını indis kullanarak alır
High (yüksek fiyat) serisinin elemanını indis kullanarak alır
Low (düşük fiyat) serisinin elemanını indis kullanarak alır
Close (kapanış fiyatı) serisinin elemanını indis kullanarak alır
Spread (alış-satış farkı) serisinin elemanını indis kullanarak alır
Time (zaman) serisinin elemanını indis kullanarak alır
TickVolume (tik hacmi) serisinin elemanını indis kullanarak alır
RealVolume (işlem hacmi) serisinin elemanını indis kullanarak alır
Korunan yöntemler:
Zaman-serilerinin başlatılması
Open serisinin başlatma yöntemi
High serisinin başlatma yöntemi
Low serisinin başlatma yöntemi
Close serisinin başlatma yöntemi
Spread serisinin başlatma yöntemi
Time serisinin başlatma yöntemi
TickVolume serisinin başlatma yöntemi
RealVolume serisinin başlatma yöntemi
Servis Yöntemleri
virtual PriceLevelUnit
Fiyat seviye birimini alır
virtual StartIndex
Analiz edilecek başlangıç çubuğunun indisini alır
virtual CompareMagic
Uzman danışmanın tanıtıcı değerini belirtilen değerle karşılaştırır