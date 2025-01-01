DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseSetPriceSeries 

SetPriceSeries

Fiyatların dışsal zaman-serileri için işaretçiler ayarlar.

virtual bool  SetPriceSeries(
   CiOpen*    open,        // işaretçi
   CiHigh*    high,        // işaretçi
   CiLow*     low,         // işaretçi
   CiClose*   close        // işaretçi
   )

Parametreler

open

[in]  Open serisinin işaretçisi.

high

[in]  High serisinin işaretçisi.

low

[in]  Low serisinin işaretçisi.

close

[in]  Close serisinin işaretçisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Nesne, başlatma sırasında tanımlanan sembol veya zaman diliminden farklı sembol veya zaman dilimi kullanıyorsa, fiyatların dışsal zaman-serilerinin ayarlanması gerekir.