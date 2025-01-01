- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
SetPriceSeries
Fiyatların dışsal zaman-serileri için işaretçiler ayarlar.
|
virtual bool SetPriceSeries(
Parametreler
open
[in] Open serisinin işaretçisi.
high
[in] High serisinin işaretçisi.
low
[in] Low serisinin işaretçisi.
close
[in] Close serisinin işaretçisi.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.
Not
Nesne, başlatma sırasında tanımlanan sembol veya zaman diliminden farklı sembol veya zaman dilimi kullanıyorsa, fiyatların dışsal zaman-serilerinin ayarlanması gerekir.