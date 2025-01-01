//+------------------------------------------------------------------+

//| Pozisyonları kapa ve emirleri sil |

//| INPUT: lot - kapama hacmi. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CloseAll(double lot)

{

bool result;

//--- pozisyon kapama işlemlerini denetle

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) result=m_trade.Sell(lot,0,0,0);

else result=m_trade.Buy(lot,0,0,0);

result|=DeleteOrders();

//---

return(result);

}