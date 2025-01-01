ドキュメントセクション
CExpert 

CExpert

CExpert は取引ストラテジーの基本クラスです。このクラスには、時系列や指標操作のアルゴリズムと、取引ストラテジーのための仮想メソッドのセットが内蔵されています。

使用法

1ストラテジーのアルゴリズムを準備します。
2. CExpert クラスから継承した自分自身のクラスを作成します。
3. 仮想メソッドを自分自身のアルゴリズムでオーバーライドします。

説明

CExpert クラスは取引ストラテジーを実装するための仮想メソッドのセットです。

宣言

  class CExpert : public CExpertBase

タイトル

  #include <Expert\Expert.mqh>

継承階層

  CObject

      CExpertBase

          CExpert

クラスメソッド

初期化

 

Init

クラスインスタンス初期化メソッド

virtual InitSignal

売買シグナルオブジェクトの初期化

virtual InitTrailing

トレール注文オブジェクトの初期化

virtual InitMoney

資金管理オブジェクトの初期化

virtual InitTrade

取引オブジェクトの初期化

virtual ValidationSettings

設定のチェック

virtual InitIndicators

指標と時系列の初期化

virtual InitParameters

パラメータ初期化メソッド

virtual Deinit

クラスインスタンス初期化解除メソッド

virtual DeinitSignal

売買シグナルオブジェクトの初期化解除

virtual DeinitTrailing

トレール注文オブジェクトの初期化解除

virtual DeinitMoney

資金管理オブジェクトの初期化解除

virtual DeinitTrade

取引オブジェクトの初期化解除

virtual DeinitIndicators

指標と時系列の初期化解除

パラメータ

 

Magic

エキスパートアドバイザー IDの設定

MaxOrders

注文最高額の取得/設定

OnTickProcess

「OnTick」イベント続行のフラグの設定

OnTradeProcess

「OnTrade」イベント続行のフラグの設定

OnTimerProcess

「OnTimer」イベント続行のフラグの設定

OnChartEventProcess

「OnChartEvent」イベント続行のフラグの設定

OnBookEventProcess

「OnBookEvent」イベント続行のフラグの設定

イベント処理メソッド

 

OnTick

OnTick イベントハンドラ

OnTrade

OnTrade イベントハンドラ

OnTimer

OnTimer イベントハンドラ

OnChartEvent

OnChartEvent イベントハンドラ

OnBookEvent

OnBookEvent イベントハンドラ

更新メソッド

 

Refresh

全てのデータの更新

Processing

 

処理

主要な処理アルゴリズム

マーケットエントリーメソッド

 

CheckOpen

注文を出す条件のチェック

CheckOpenLong

ロング（買い）注文を出す条件のチェック

CheckOpenShort

ショート（売り）注文を出す条件のチェック

OpenLong

ロング（買い）注文を出す

OpenShort

ショート（売り）注文を出す

マーケットイグジットメソッド

 

CheckClose

現在のポジションを決済する条件のチェック

CheckCloseLong

ロング（買い）ポジションを決済する条件のチェック

CheckCloseShort

ショート（売り）ポジションを決済する条件のチェック

CloseAll

未決済ポジションの決済と全ての注文の削除

Close

未決済ポジションの決済

CloseLong

ロング（買い）ポジションの決済

CloseShort

ショート（売り）ポジションの決済

ポジション反転のメソッド

 

CheckReverse

未決済ポジションを反転する条件のチェック

CheckReverseLong

ロング（買い）ポジションを反転する条件のチェック

CheckReverseShort

ショート（売り）ポジションを反転する条件のチェック

ReverseLong

ロング（買い）ポジションの反転操作

ReverseShort

ショート（売り）ポジションの反転操作

ポジション/注文トレーリングメソッド

 

CheckTrailingStop

ポジションパラメータ変更の条件のチェック

CheckTrailingStopLong

ロング（買い）ポジションのトレール注文条件のチェック

CheckTrailingStopShort

ショート（売り）ポジションのトレール注文条件のチェック

TrailingStopLong

ロング（買い）ポジションのトレール注文

TrailingStopShort

ショート（売り）ポジションのトレール注文

CheckTrailingOrderLong

買い逆指値/指値注文のトレール注文条件のチェック

CheckTrailingOrderShort

売り逆指値/指値注文のトレール注文条件のチェック

TrailingOrderLong

買い逆指値/指値注文のトレール注文

TrailingOrderShort

売り逆指値/指値注文のトレール注文

注文削除メソッド

 

CheckDeleteOrderLong

買い未決注文削除の条件のチェック

CheckDeleteOrderShort

売り未決注文削除の条件のチェック

DeleteOrders

全ての注文の削除

DeleteOrder

逆指値/指値注文の削除

DeleteOrderLong

買い逆指値/指値注文の削除

DeleteOrderShort

売り逆指値/指値注文の削除

取引高メソッド

 

LotOpenLong

買いの取引高の取得

LotOpenShort

売りの取引高の取得

LotReverse

ポジション反転の取引高の取得

取引履歴メソッド

 

PrepareHistoryDate

取引履歴追跡の開始日の設定

HistoryPoint

取引履歴のチェックポイントの作成（ポジション数、注文、注文、と履歴注文の保存）

CheckTradeState

保存された状態と現在の状態の比較と対応するイベントハンドラの呼び出し

イベントフラグ

 

WaitEvent

イベント待機フラグの設定

NoWaitEvent

イベント待機フラグのリセット

取引イベント処理メソッド

 

TradeEventPositionStopTake

「決済逆指及び決済指トリガ」イベントハンドラ

TradeEventOrderTriggered

「未決注文トリガ」イベントハンドラ

TradeEventPositionOpened

「注文を出す」イベントハンドラ

TradeEventPositionVolumeChanged

「ポジションボリューム変更」イベントハンドラ

TradeEventPositionModified

「ポジション変更」イベントハンドラ

TradeEventPositionClosed

「ポジション決済」イベントハンドラ

TradeEventOrderPlaced

「未決注文を出す」イベントハンドラ

TradeEventOrderModified

「未決注文変更」イベントハンドラ

TradeEventOrderDeleted

「未決注文削除」イベントハンドラ

TradeEventNotIdentified

未知イベントのハンドラ

サービスメソッド

 

TimeframeAdd

時間軸の追跡への追加

TimeframesFlags

新しいバーを持つ時間軸を示すフラグの取得

SelectPosition

Selects a position to work with

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries