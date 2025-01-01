- Init
- Magic
- InitSignal
- InitTrailing
- InitMoney
- InitTrade
- Deinit
- OnTickProcess
- OnTradeProcess
- OnTimerProcess
- OnChartEventProcess
- OnBookEventProcess
- MaxOrders
- Signal
- ValidationSettings
- InitIndicators
- OnTick
- OnTrade
- OnTimer
- OnChartEvent
- OnBookEvent
- InitParameters
- DeinitTrade
- DeinitSignal
- DeinitTrailing
- DeinitMoney
- DeinitIndicators
- Refresh
- Processing
- SelectPosition
- CheckOpen
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLong
- OpenShort
- CheckReverse
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- ReverseLong
- ReverseShort
- CheckClose
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseAll
- Close
- CloseLong
- CloseShort
- CheckTrailingStop
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
- TrailingStopLong
- TrailingStopShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- TrailingOrderLong
- TrailingOrderShort
- CheckDeleteOrderLong
- CheckDeleteOrderShort
- DeleteOrders
- DeleteOrder
- DeleteOrderLong
- DeleteOrderShort
- LotOpenLong
- LotOpenShort
- LotReverse
- PrepareHistoryDate
- HistoryPoint
- CheckTradeState
- WaitEvent
- NoWaitEvent
- TradeEventPositionStopTake
- TradeEventOrderTriggered
- TradeEventPositionOpened
- TradeEventPositionVolumeChanged
- TradeEventPositionModified
- TradeEventPositionClosed
- TradeEventOrderPlaced
- TradeEventOrderModified
- TradeEventOrderDeleted
- TradeEventNotIdentified
- TimeframeAdd
- TimeframesFlags
CExpert
CExpert は取引ストラテジーの基本クラスです。このクラスには、時系列や指標操作のアルゴリズムと、取引ストラテジーのための仮想メソッドのセットが内蔵されています。
使用法
1ストラテジーのアルゴリズムを準備します。
2. CExpert クラスから継承した自分自身のクラスを作成します。
3. 仮想メソッドを自分自身のアルゴリズムでオーバーライドします。
説明
CExpert クラスは取引ストラテジーを実装するための仮想メソッドのセットです。
宣言
|
class CExpert : public CExpertBase
タイトル
|
#include <Expert\Expert.mqh>
|
継承階層
CExpert
クラスメソッド
|
初期化
|
|
クラスインスタンス初期化メソッド
|
virtual InitSignal
|
売買シグナルオブジェクトの初期化
|
virtual InitTrailing
|
トレール注文オブジェクトの初期化
|
virtual InitMoney
|
資金管理オブジェクトの初期化
|
virtual InitTrade
|
取引オブジェクトの初期化
|
virtual ValidationSettings
|
設定のチェック
|
virtual InitIndicators
|
指標と時系列の初期化
|
virtual InitParameters
|
パラメータ初期化メソッド
|
virtual Deinit
|
クラスインスタンス初期化解除メソッド
|
virtual DeinitSignal
|
売買シグナルオブジェクトの初期化解除
|
virtual DeinitTrailing
|
トレール注文オブジェクトの初期化解除
|
virtual DeinitMoney
|
資金管理オブジェクトの初期化解除
|
virtual DeinitTrade
|
取引オブジェクトの初期化解除
|
virtual DeinitIndicators
|
指標と時系列の初期化解除
|
パラメータ
|
|
エキスパートアドバイザー IDの設定
|
注文最高額の取得/設定
|
「OnTick」イベント続行のフラグの設定
|
「OnTrade」イベント続行のフラグの設定
|
「OnTimer」イベント続行のフラグの設定
|
「OnChartEvent」イベント続行のフラグの設定
|
「OnBookEvent」イベント続行のフラグの設定
|
イベント処理メソッド
|
|
OnTick イベントハンドラ
|
OnTrade イベントハンドラ
|
OnTimer イベントハンドラ
|
OnChartEvent イベントハンドラ
|
OnBookEvent イベントハンドラ
|
更新メソッド
|
|
全てのデータの更新
|
Processing
|
|
主要な処理アルゴリズム
|
マーケットエントリーメソッド
|
|
注文を出す条件のチェック
|
ロング（買い）注文を出す条件のチェック
|
ショート（売り）注文を出す条件のチェック
|
ロング（買い）注文を出す
|
ショート（売り）注文を出す
|
マーケットイグジットメソッド
|
|
現在のポジションを決済する条件のチェック
|
ロング（買い）ポジションを決済する条件のチェック
|
ショート（売り）ポジションを決済する条件のチェック
|
未決済ポジションの決済と全ての注文の削除
|
未決済ポジションの決済
|
ロング（買い）ポジションの決済
|
ショート（売り）ポジションの決済
|
ポジション反転のメソッド
|
|
未決済ポジションを反転する条件のチェック
|
ロング（買い）ポジションを反転する条件のチェック
|
ショート（売り）ポジションを反転する条件のチェック
|
ロング（買い）ポジションの反転操作
|
ショート（売り）ポジションの反転操作
|
ポジション/注文トレーリングメソッド
|
|
ポジションパラメータ変更の条件のチェック
|
ロング（買い）ポジションのトレール注文条件のチェック
|
ショート（売り）ポジションのトレール注文条件のチェック
|
ロング（買い）ポジションのトレール注文
|
ショート（売り）ポジションのトレール注文
|
買い逆指値/指値注文のトレール注文条件のチェック
|
売り逆指値/指値注文のトレール注文条件のチェック
|
買い逆指値/指値注文のトレール注文
|
売り逆指値/指値注文のトレール注文
|
注文削除メソッド
|
|
買い未決注文削除の条件のチェック
|
売り未決注文削除の条件のチェック
|
全ての注文の削除
|
逆指値/指値注文の削除
|
買い逆指値/指値注文の削除
|
売り逆指値/指値注文の削除
|
取引高メソッド
|
|
買いの取引高の取得
|
売りの取引高の取得
|
ポジション反転の取引高の取得
|
取引履歴メソッド
|
|
取引履歴追跡の開始日の設定
|
取引履歴のチェックポイントの作成（ポジション数、注文、注文、と履歴注文の保存）
|
保存された状態と現在の状態の比較と対応するイベントハンドラの呼び出し
|
イベントフラグ
|
|
イベント待機フラグの設定
|
イベント待機フラグのリセット
|
取引イベント処理メソッド
|
|
「決済逆指及び決済指トリガ」イベントハンドラ
|
「未決注文トリガ」イベントハンドラ
|
「注文を出す」イベントハンドラ
|
「ポジションボリューム変更」イベントハンドラ
|
「ポジション変更」イベントハンドラ
|
「ポジション決済」イベントハンドラ
|
「未決注文を出す」イベントハンドラ
|
「未決注文変更」イベントハンドラ
|
「未決注文削除」イベントハンドラ
|
未知イベントのハンドラ
|
サービスメソッド
|
|
時間軸の追跡への追加
|
新しいバーを持つ時間軸を示すフラグの取得
|
Selects a position to work with
|
クラスから継承されたメソッド CObject
|
クラスから継承されたメソッド CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries