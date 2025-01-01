DokümantasyonBölümler
Uzman Danışman parametrelerini başlatır.

virtual bool  InitParameters()

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

CExpert sınıfının InitParameters() yöntemi eylem gerçekleştirmez ve her zaman 'true' dönüşü yapar.