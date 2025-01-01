DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertPrepareHistoryDate 

PrepareHistoryDate

Geçmiş takibi için başlangıç tarihi oluşturur.

void  PrepareHistoryDate()

Not

İşlem geçmişi takip periyodu, ayın başına ayarlıdır (ve bir günden az olamaz).