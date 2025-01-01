DokümantasyonBölümler
ReverseLong

Uzun pozisyonun ters çevirme işlemini gerçekleştirir.

virtual bool  ReverseLong(
   double    price,    // fiyat
   double    sl,       // Stop Loss
   double    tp        // Take Profit
   )

Parametreler

price

[in] Fiyat.

sl

[in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

tp

[in] Take Profit (kar al) fiyatı.

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Ters çevirme işleminin hacmini alır (LotReverse() yöntemi) ve hacim değeri sıfırdan büyükse uzun işlemi tersine çevirir (Trade nesnesinin Sell() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzun pozisyonu ters çevirme                                      |
//| INPUT:  price - fiyat,                                           |
//|         sl    - stop loss,                                       |
//|         tp    - take profit.                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::ReverseLong(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- Ters işlem için lot değeri al
   double lot=LotReverse(sl);
//--- lotu denetle
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));
  }