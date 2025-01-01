DokümantasyonBölümler
Refresh

Tüm verileri günceller.

virtual bool  Refresh()

Dönüş değeri

Daha ileri bir tik işleme gerekiyorsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Tik işleme ihtiyacının belirlenmesini sağlar. İhtiyaç duyulduğunda tüm fiyatları, zaman-serilerini ve gösterge verilerini günceller ve 'true' dönüşü yapar.

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| İşlenmesi için veriyi günceller                                  |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem başarılıysa -true, değilse -false.                 |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Refresh()
  {
   MqlDateTime time;
//--- yenileme oranı
   if(!m_symbol.RefreshRates()) return(false);
//--- işleme ihtiyacını denetle
   TimeToStruct(m_symbol.Time(),time);
   if(m_period_flags!=WRONG_VALUE && m_period_flags!=0)
      if((m_period_flags & TimeframesFlags(time))==0) return(false);
   m_last_tick_time=time;
//--- göstergeleri yenile
   m_indicators.Refresh();
//--- tamam
   return(true);
  }