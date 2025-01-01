DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı Standard Kütüphane Strateji Modülleri Uzman Danışmanlar için temel sınıflar CExpert CheckReverse 

CheckReverse

Açık pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler.

virtual bool  CheckReverse()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Uzun (CheckReverseLong()) ve kısa (CheckReverseShort()) pozisyon çevirme koşullarını denetler.

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Pozisyon ters çevirme için koşulları denetle                     |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverse()
  {
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- uzun pozisyonu ters çevirmek için koşulları denetle
      if(CheckReverseLong())  return(true);
     }
   else
      //--- kısa pozisyonu ters çevirmek için koşulları denetle
      if(CheckReverseShort()) return(true);
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }