//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzun limit/stop emirler için taşıma koşullarını denetle |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()

{

double price;

//--- uzun pozisyon değiştirme koşullarını denetle

if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))

return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}