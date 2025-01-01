DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertCheckTrailingOrderLong 

CheckTrailingOrderLong

Bekleyen uzun emirler için Trailing (iz-süren) Stop koşullarını denetler.

virtual bool  CheckTrailingOrderLong()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Bekleyen limit/stop alım emirleri için Trailing Stop koşullarını denetler (Alım-satım Sinyalleri nesnesinin CheckTrailingOrderLong() yöntemi) ve gerektiğinde emir parametrelerini değiştirir (TrailingOrderLong(...) yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzun limit/stop emirler için taşıma koşullarını denetle          |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()
  {
   double price;
//--- uzun pozisyon değiştirme koşullarını denetle
   if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }