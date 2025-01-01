Save

Listedeki bir veri bileşenini dosyaya kaydeder.

virtual bool Save(

int file_handle

)

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen (...) fonksiyonu ile açılmış olan ikili dosyanın tanıtıcı değeri.

Dönüş Değeri

Başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

CObject sınıfındaki Save (int) yöntemi her zaman 'true' dönüşü yapar ve herhangi bir eylem gerçekleştirmez. Bir dosyadan veri yüklemeye çalışıyorsanız, türetik bir sınıfın Save (int) yöntemini kullanmalısınız.

Örnek: