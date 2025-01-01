Save
Listedeki bir veri bileşenini dosyaya kaydeder.
|
virtual bool Save(
Parametreler
file_handle
[in] FileOpen (...) fonksiyonu ile açılmış olan ikili dosyanın tanıtıcı değeri.
Dönüş Değeri
Başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.
Not
CObject sınıfındaki Save (int) yöntemi her zaman 'true' dönüşü yapar ve herhangi bir eylem gerçekleştirmez. Bir dosyadan veri yüklemeye çalışıyorsanız, türetik bir sınıfın Save (int) yöntemini kullanmalısınız.
Örnek:
|
//--- CObject::Save(int) için bir örnek