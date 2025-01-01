DokümantasyonBölümler
Listedeki bir veri bileşenini dosyaya kaydeder.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // dosya tanıtıcı değeri
   )

Parametreler

file_handle

[in]  FileOpen (...) fonksiyonu ile açılmış olan ikili dosyanın tanıtıcı değeri.

Dönüş Değeri

Başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

CObject sınıfındaki Save (int) yöntemi her zaman 'true' dönüşü yapar ve herhangi bir eylem gerçekleştirmez. Bir dosyadan veri yüklemeye çalışıyorsanız, türetik bir sınıfın Save (int) yöntemini kullanmalısınız.

Örnek:

//--- CObject::Save(int) için bir örnek
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int    file_handle;
   CObject *object=new CObject;
   //---
   if(object!=NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- veri nesnesini ayarla
   //--- . . .
   //--- dosyayı aç
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!object.Save(file_handle))
        {
         //--- dosya kaydetme hatası
         printf("Dosya kaydedilemedi: Hata %d!",GetLastError());
         delete object;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   delete object;
  }