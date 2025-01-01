MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseEveryTick InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic EveryTick "Every tick" (tüm tikler) bayrağını ayarlar. void EveryTick( bool value // bayrak ) Parametreler value [in] Yeni bayrak değeri. Dönüş değeri Yok. Not Bayrak ayarlı değilse, işleme yöntemi sadece belirtilen sembol ve zaman-diliminde yeni bir çubuk oluşmasıyla çağrılır. UsedSeries Open