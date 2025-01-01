DokümantasyonBölümler
EveryTick

"Every tick" (tüm tikler) bayrağını ayarlar.

void  EveryTick(
   bool    value         // bayrak
   )

Parametreler

value

[in]  Yeni bayrak değeri.

Dönüş değeri

Yok.

Not

Bayrak ayarlı değilse, işleme yöntemi sadece belirtilen sembol ve zaman-diliminde yeni bir çubuk oluşmasıyla çağrılır.