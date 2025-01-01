- Init
CExpert
CExpert는 거래 전략의 기본 클래스입니다.
그것은 이미 기본적인 "기술"을 가지고 있습니다. 시계열 및 지표 작업을 위한 알고리즘과 거래 전략을 위한 일련의 가상 방법을 내장하고 있습니다.
사용 방법:
1. 전략의 알고리즘 준비;
2. CExpert 클래스에서 상속된 자신만의 클래스 만들기;
3. 클래스의 가상 메서드를 사용자 알고리즘으로 재정의합니다.
Description
CExpert 클래스는 거래 전략의 구현을 위한 가상 방법 집합입니다.
참고
특성 m_symbol 및 m_magic 쌍을 기준으로 Expert Advisor의 직위로 인식되어 관리됩니다. "헤징" 모드에서는 동일한 기호에 대해 여러 포지션을 오픈할 수 있으므로 m_magic 값이 중요합니다.
Declaration
class CExpert : public CExpertBase
Title
#include <Expert\Expert.mqh>
상속 계층
CExpert
그룹별 클래스 메서드
Initialization
클래스 인스턴스 초기화 방법
virtual InitSignal
거래 시그널 개체를 초기화합니다
virtual InitTrailing
추적 손절매 개체 초기화
virtual InitMoney
자금 관리 객체 초기화
virtual InitTrade
거래 객체 초기화
virtual ValidationSettings
설정 확인
virtual InitIndicators
지표 및 시간대 초기화
virtual InitParameters
Expert Advisor 매개 변수 초기화 방법
virtual Deinit
클래스 인스턴스 초기화 해제 방법
virtual DeinitSignal
거래 시그널 개체 초기화 취소
virtual DeinitTrailing
추적 손절매 개체 초기화 취소
virtual DeinitMoney
자금 관리 개체 초기화 취소
virtual DeinitTrade
거래 객체 초기화 취소
virtual DeinitIndicators
지표 및 시계열 초기화 취소
Parameters
Expert Advisor ID 설정
허용된 주문의 최대 양 가져오기/설정
"OnTick" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다
"OnTrade" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다.
"OnTimer" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다
"OnChartEvent" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다
"OnChartEvent" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다
이벤트 처리 방법
OnTick 이벤트 핸들러
OnTrade 이벤트 핸들러
OnTimer 이벤트 핸들러
OnChartEvent 이벤트 핸들러
OnBookEvent 이벤트 핸들러
메서드 업데이트
모든 정보 업데이트
Processing
주 처리 알고리즘
시장 진입 메서드
포지션 오프닝 상태를 점검합니다
롱 포지션 오픈 상태를 점검합니다
숏 포지션 오픈 조건을 점검합니다
롱 포지션 오픈
숏 포지션 오픈
시장 엑싯 메서드
현재 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다
롱 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다
숏 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다
오픈 포지션을 클로즈하고 모든 주문을 삭제합니다
오픈 포지션을 클로즈합니다
롱 포지션을 클로즈합니다
숏 포지션을 클로즈합니다
포지션 리버스 메서드
오픈 포지션 리버스에 대한 조건을 점검합니다
롱 포지션 리버스에 대한 조건을 점검합니다.
숏 포지션 반전에 대한 조건을 점검합니다
롱 포지션의 리버스 작업을 수행합니다
숏 포지션의 리버스 작동을 수행합니다
포지션/주문 추적 메서드법
포지션 매개 변수를 수정하기 위한 조건을 확인합니다
롱 포지션 추적 손절매 상태 점검
숏 포지션 추적 손절매 상태 점검
롱 포지션 추적 손절매 수행
숏 포지션 추절 손절매 수행
스탑/스탑 매수 주문 추적 손절매 조건 점검
리밋/스탑 매도 주문 추적 손절매 조건 점검
리밋/스탑 매수 주문 추적 손절매 수행
리밋/스탑 매도 주문 추적 손절매 수행
주문 삭제 메서드
매수 주문 삭제 조건 확인
매도 주문 삭제 조건 확인
모든 주문 삭제
스탑/리밋 주문 삭제
리밋/스탑 매수 주문 삭제
리밋/스탑 매도 주문 삭제
거래량 메서드
매수 작업에 대한 거래량을 가져옵니다
매도 작업에 대한 거래량을 가져옵니다
포지션 리버스 작업에 대한 거래량을 가져옵니다
거래내역 메서드
거래 내역 추적의 시작 날짜를 설정합니다
거래 내역의 체크포인트 생성(직급 수, 주문 수, 거래 수 및 과거 주문 저장)
현재 상태를 저장된 상태와 비교하고 해당 이벤트 핸들러를 호출합니다
이벤트 플래그
거래 이벤트 대기 플래그를 설정합니다
거래 이벤트 대기 플래그 재설정
거래 이벤트 처리 메서드
"포지션 스탑 로스 / 이익실현 트리거" 이벤트의 이벤트 핸들러
"지정가 주문 트리거" 이벤트의 이벤트 핸들러
"오픈된 포지션" 이벤트의 이벤트 핸들러
오픈 포지션 이벤트의 이벤트 핸들러
"수정된 포지션" 이벤트의 이벤트 핸들러
"포지션 클로즈" 이벤트의 이벤트 핸들러
"지정가 주문 실행" 이벤트의 이벤트 핸들러
"지정가 주문 수정" 이벤트의 이벤트 핸들러
"지정가 주문 삭제" 이벤트의 이벤트 핸들러
식별되지 않은 이벤트의 이벤트 핸들러
서비스 메서드
추적할 타임프레임을 추가합니다
타임프레임 플래그를 형성합니다
작업할 포지션을 선택합니다
클래스 CObject 에서 상속된 메서드
CExpertBase 클래스에서 상속된 메서드
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries