CExpert

CExpert는 거래 전략의 기본 클래스입니다.

그것은 이미 기본적인 "기술"을 가지고 있습니다. 시계열 및 지표 작업을 위한 알고리즘과 거래 전략을 위한 일련의 가상 방법을 내장하고 있습니다.

사용 방법:

1. 전략의 알고리즘 준비;
2. CExpert 클래스에서 상속된 자신만의 클래스 만들기;
3. 클래스의 가상 메서드를 사용자 알고리즘으로 재정의합니다.

Description

CExpert 클래스는 거래 전략의 구현을 위한 가상 방법 집합입니다.

참고

특성 m_symbol 및 m_magic 쌍을 기준으로 Expert Advisor의 직위로 인식되어 관리됩니다. "헤징" 모드에서는 동일한 기호에 대해 여러 포지션을 오픈할 수 있으므로 m_magic 값이 중요합니다.

Declaration

   class CExpert : public CExpertBase

Title

   #include <Expert\Expert.mqh>

상속 계층

  CObject

      CExpertBase

          CExpert

그룹별 클래스 메서드

Initialization

 

Init

클래스 인스턴스 초기화 방법

virtual InitSignal

거래 시그널 개체를 초기화합니다

virtual InitTrailing

추적 손절매 개체 초기화

virtual InitMoney

자금 관리 객체 초기화

virtual InitTrade

거래 객체 초기화

virtual ValidationSettings

설정 확인

virtual InitIndicators

지표 및 시간대 초기화

virtual InitParameters

Expert Advisor 매개 변수 초기화 방법

virtual Deinit

클래스 인스턴스 초기화 해제 방법

virtual DeinitSignal

거래 시그널 개체 초기화 취소

virtual DeinitTrailing

추적 손절매 개체 초기화 취소

virtual DeinitMoney

자금 관리 개체 초기화 취소

virtual DeinitTrade

거래 객체 초기화 취소

virtual DeinitIndicators

지표 및 시계열 초기화 취소

Parameters

 

Magic

Expert Advisor ID 설정

MaxOrders

허용된 주문의 최대 양 가져오기/설정

OnTickProcess

"OnTick" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다

OnTradeProcess

"OnTrade" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다.

OnTimerProcess

"OnTimer" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다

OnChartEventProcess

"OnChartEvent" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다

OnBookEventProcess

"OnChartEvent" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다

이벤트 처리 방법

 

OnTick

OnTick 이벤트 핸들러

OnTrade

OnTrade 이벤트 핸들러

OnTimer

OnTimer 이벤트 핸들러

OnChartEvent

OnChartEvent 이벤트 핸들러

OnBookEvent

OnBookEvent 이벤트 핸들러

메서드 업데이트

 

Refresh

모든 정보 업데이트

Processing

 

Processing

주 처리 알고리즘

시장 진입 메서드

 

CheckOpen

포지션 오프닝 상태를 점검합니다

CheckOpenLong

롱 포지션 오픈 상태를 점검합니다

CheckOpenShort

숏 포지션 오픈 조건을 점검합니다

OpenLong

롱 포지션 오픈

OpenShort

숏 포지션 오픈

시장 엑싯 메서드

 

CheckClose

현재 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다

CheckCloseLong

롱 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다

CheckCloseShort

숏 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다

CloseAll

오픈 포지션을 클로즈하고 모든 주문을 삭제합니다

Close

오픈 포지션을 클로즈합니다

CloseLong

롱 포지션을 클로즈합니다

CloseShort

숏 포지션을 클로즈합니다

포지션 리버스 메서드

 

CheckReverse

오픈 포지션 리버스에 대한 조건을 점검합니다

CheckReverseLong

롱 포지션 리버스에 대한 조건을 점검합니다.

CheckReverseShort

숏 포지션 반전에 대한 조건을 점검합니다

ReverseLong

롱 포지션의 리버스 작업을 수행합니다

ReverseShort

숏 포지션의 리버스 작동을 수행합니다

포지션/주문 추적 메서드법

 

CheckTrailingStop

포지션 매개 변수를 수정하기 위한 조건을 확인합니다

CheckTrailingStopLong

롱 포지션 추적 손절매 상태 점검

CheckTrailingStopShort

숏 포지션 추적 손절매 상태 점검

TrailingStopLong

롱 포지션 추적 손절매 수행

TrailingStopShort

숏 포지션 추절 손절매 수행

CheckTrailingOrderLong

스탑/스탑 매수 주문 추적 손절매 조건 점검

CheckTrailingOrderShort

리밋/스탑 매도 주문 추적 손절매 조건 점검

TrailingOrderLong

리밋/스탑 매수 주문 추적 손절매 수행

TrailingOrderShort

리밋/스탑 매도 주문 추적 손절매 수행

주문 삭제 메서드

 

CheckDeleteOrderLong

매수 주문 삭제 조건 확인

CheckDeleteOrderShort

매도 주문 삭제 조건 확인

DeleteOrders

모든 주문 삭제

DeleteOrder

스탑/리밋 주문 삭제

DeleteOrderLong

리밋/스탑 매수 주문 삭제

DeleteOrderShort

리밋/스탑 매도 주문 삭제

거래량 메서드

 

LotOpenLong

매수 작업에 대한 거래량을 가져옵니다

LotOpenShort

매도 작업에 대한 거래량을 가져옵니다

LotReverse

포지션 리버스 작업에 대한 거래량을 가져옵니다

거래내역 메서드

 

PrepareHistoryDate

거래 내역 추적의 시작 날짜를 설정합니다

HistoryPoint

거래 내역의 체크포인트 생성(직급 수, 주문 수, 거래 수 및 과거 주문 저장)

CheckTradeState

현재 상태를 저장된 상태와 비교하고 해당 이벤트 핸들러를 호출합니다

이벤트 플래그

 

WaitEvent

거래 이벤트 대기 플래그를 설정합니다

NoWaitEvent

거래 이벤트 대기 플래그 재설정

거래 이벤트 처리 메서드

 

TradeEventPositionStopTake

"포지션 스탑 로스 / 이익실현 트리거" 이벤트의 이벤트 핸들러

TradeEventOrderTriggered

"지정가 주문 트리거" 이벤트의 이벤트 핸들러

TradeEventPositionOpened

"오픈된 포지션" 이벤트의 이벤트 핸들러

TradeEventPositionVolumeChanged

오픈 포지션 이벤트의 이벤트 핸들러

TradeEventPositionModified

"수정된 포지션" 이벤트의 이벤트 핸들러

TradeEventPositionClosed

"포지션 클로즈" 이벤트의 이벤트 핸들러

TradeEventOrderPlaced

"지정가 주문 실행" 이벤트의 이벤트 핸들러

TradeEventOrderModified

"지정가 주문 수정" 이벤트의 이벤트 핸들러

TradeEventOrderDeleted

"지정가 주문 삭제" 이벤트의 이벤트 핸들러

TradeEventNotIdentified

식별되지 않은 이벤트의 이벤트 핸들러

서비스 메서드

 

TimeframeAdd

추적할 타임프레임을 추가합니다

TimeframesFlags

타임프레임 플래그를 형성합니다

SelectPosition

작업할 포지션을 선택합니다

