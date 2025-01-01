CExpert

CExpert는 거래 전략의 기본 클래스입니다.

그것은 이미 기본적인 "기술"을 가지고 있습니다. 시계열 및 지표 작업을 위한 알고리즘과 거래 전략을 위한 일련의 가상 방법을 내장하고 있습니다.

사용 방법:

1. 전략의 알고리즘 준비;

2. CExpert 클래스에서 상속된 자신만의 클래스 만들기;

3. 클래스의 가상 메서드를 사용자 알고리즘으로 재정의합니다.

CExpert 클래스는 거래 전략의 구현을 위한 가상 방법 집합입니다.

특성 m_symbol 및 m_magic 쌍을 기준으로 Expert Advisor의 직위로 인식되어 관리됩니다. "헤징" 모드에서는 동일한 기호에 대해 여러 포지션을 오픈할 수 있으므로 m_magic 값이 중요합니다.

class CExpert : public CExpertBase

#include <Expert\Expert.mqh>

상속 계층 CObject CExpertBase CExpert

Initialization Init 클래스 인스턴스 초기화 방법 virtual InitSignal 거래 시그널 개체를 초기화합니다 virtual InitTrailing 추적 손절매 개체 초기화 virtual InitMoney 자금 관리 객체 초기화 virtual InitTrade 거래 객체 초기화 virtual ValidationSettings 설정 확인 virtual InitIndicators 지표 및 시간대 초기화 virtual InitParameters Expert Advisor 매개 변수 초기화 방법 virtual Deinit 클래스 인스턴스 초기화 해제 방법 virtual DeinitSignal 거래 시그널 개체 초기화 취소 virtual DeinitTrailing 추적 손절매 개체 초기화 취소 virtual DeinitMoney 자금 관리 개체 초기화 취소 virtual DeinitTrade 거래 객체 초기화 취소 virtual DeinitIndicators 지표 및 시계열 초기화 취소 Parameters Magic Expert Advisor ID 설정 MaxOrders 허용된 주문의 최대 양 가져오기/설정 OnTickProcess "OnTick" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다 OnTradeProcess "OnTrade" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다. OnTimerProcess "OnTimer" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다 OnChartEventProcess "OnChartEvent" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다 OnBookEventProcess "OnChartEvent" 이벤트를 진행하도록 플래그를 설정합니다 이벤트 처리 방법 OnTick OnTick 이벤트 핸들러 OnTrade OnTrade 이벤트 핸들러 OnTimer OnTimer 이벤트 핸들러 OnChartEvent OnChartEvent 이벤트 핸들러 OnBookEvent OnBookEvent 이벤트 핸들러 메서드 업데이트 Refresh 모든 정보 업데이트 Processing Processing 주 처리 알고리즘 시장 진입 메서드 CheckOpen 포지션 오프닝 상태를 점검합니다 CheckOpenLong 롱 포지션 오픈 상태를 점검합니다 CheckOpenShort 숏 포지션 오픈 조건을 점검합니다 OpenLong 롱 포지션 오픈 OpenShort 숏 포지션 오픈 시장 엑싯 메서드 CheckClose 현재 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다 CheckCloseLong 롱 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다 CheckCloseShort 숏 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다 CloseAll 오픈 포지션을 클로즈하고 모든 주문을 삭제합니다 Close 오픈 포지션을 클로즈합니다 CloseLong 롱 포지션을 클로즈합니다 CloseShort 숏 포지션을 클로즈합니다 포지션 리버스 메서드 CheckReverse 오픈 포지션 리버스에 대한 조건을 점검합니다 CheckReverseLong 롱 포지션 리버스에 대한 조건을 점검합니다. CheckReverseShort 숏 포지션 반전에 대한 조건을 점검합니다 ReverseLong 롱 포지션의 리버스 작업을 수행합니다 ReverseShort 숏 포지션의 리버스 작동을 수행합니다 포지션/주문 추적 메서드법 CheckTrailingStop 포지션 매개 변수를 수정하기 위한 조건을 확인합니다 CheckTrailingStopLong 롱 포지션 추적 손절매 상태 점검 CheckTrailingStopShort 숏 포지션 추적 손절매 상태 점검 TrailingStopLong 롱 포지션 추적 손절매 수행 TrailingStopShort 숏 포지션 추절 손절매 수행 CheckTrailingOrderLong 스탑/스탑 매수 주문 추적 손절매 조건 점검 CheckTrailingOrderShort 리밋/스탑 매도 주문 추적 손절매 조건 점검 TrailingOrderLong 리밋/스탑 매수 주문 추적 손절매 수행 TrailingOrderShort 리밋/스탑 매도 주문 추적 손절매 수행 주문 삭제 메서드 CheckDeleteOrderLong 매수 주문 삭제 조건 확인 CheckDeleteOrderShort 매도 주문 삭제 조건 확인 DeleteOrders 모든 주문 삭제 DeleteOrder 스탑/리밋 주문 삭제 DeleteOrderLong 리밋/스탑 매수 주문 삭제 DeleteOrderShort 리밋/스탑 매도 주문 삭제 거래량 메서드 LotOpenLong 매수 작업에 대한 거래량을 가져옵니다 LotOpenShort 매도 작업에 대한 거래량을 가져옵니다 LotReverse 포지션 리버스 작업에 대한 거래량을 가져옵니다 거래내역 메서드 PrepareHistoryDate 거래 내역 추적의 시작 날짜를 설정합니다 HistoryPoint 거래 내역의 체크포인트 생성(직급 수, 주문 수, 거래 수 및 과거 주문 저장) CheckTradeState 현재 상태를 저장된 상태와 비교하고 해당 이벤트 핸들러를 호출합니다 이벤트 플래그 WaitEvent 거래 이벤트 대기 플래그를 설정합니다 NoWaitEvent 거래 이벤트 대기 플래그 재설정 거래 이벤트 처리 메서드 TradeEventPositionStopTake "포지션 스탑 로스 / 이익실현 트리거" 이벤트의 이벤트 핸들러 TradeEventOrderTriggered "지정가 주문 트리거" 이벤트의 이벤트 핸들러 TradeEventPositionOpened "오픈된 포지션" 이벤트의 이벤트 핸들러 TradeEventPositionVolumeChanged 오픈 포지션 이벤트의 이벤트 핸들러 TradeEventPositionModified "수정된 포지션" 이벤트의 이벤트 핸들러 TradeEventPositionClosed "포지션 클로즈" 이벤트의 이벤트 핸들러 TradeEventOrderPlaced "지정가 주문 실행" 이벤트의 이벤트 핸들러 TradeEventOrderModified "지정가 주문 수정" 이벤트의 이벤트 핸들러 TradeEventOrderDeleted "지정가 주문 삭제" 이벤트의 이벤트 핸들러 TradeEventNotIdentified 식별되지 않은 이벤트의 이벤트 핸들러 서비스 메서드 TimeframeAdd 추적할 타임프레임을 추가합니다 TimeframesFlags 타임프레임 플래그를 형성합니다 SelectPosition 작업할 포지션을 선택합니다