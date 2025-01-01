- Uzman Danışmanlar için temel sınıflar
- Alım-satım Modüllerinin Sınıfları
- Trailing Stop Sınıfları
- Para Yönetimi Sınıfları
Alım-Satım Stratejisi Sınıfları
Bu bölüm, alım-satım stratejilerinin oluşturulması ve sınanması için geliştirilen sınıflarla çalışmanın detaylarını ve MQL5 standart kütüphanesinin ilgili bileşenlerinin açıklamalarını içermektedir.
Bu sınıfların kullanımı alım-satım stratejileri geliştirirken programcıya zaman kazandıracaktır.
MQL5 Standart Kütüphanesi (alım-satım stratejileri açısından) terminalin çalışma dizininde Include\Expert klasöründe yer almaktadır.
Temel sınıflar
Açıklama
Alım-satım stratejisi sınıfları için temel sınıf
Uzman danışman için temel sınıf
Alım-satım sinyalleri için temel sınıf
Trailing (iz-süren) Stop için temel sınıf
Para yönetimi için temel sınıf
Alım-Satım Sinyali Sınıfları
Açıklama
Accelerator Oscillator göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Adaptive Moving Average göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Awesome Oscillator göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Bears Power osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Bulls Power osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Commodity Channel Index osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
DeMarker osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Double Exponential Moving Average göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Envelopes göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Fractal Adaptive Moving Average göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Sinyallerin zaman ile filtreleme modülü.
MACD osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Moving Average göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Parabolic SAR göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Relative Strength Index osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Relative Vigor Index osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Stochastic osilatörün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Triple Exponential Average göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Triple Exponential Moving Average göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Williams Percent Range osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.
Trailing Stop Sınıfları
Açıklama
Bu sınıf, sabit puanlara dayanan Trailing (iz-süren) Stop algoritması uygular
Bu sınıf, hareketli ortalama göstergesinin değerlerine dayanan Trailing Stop algoritması uygular
Bir saplama (stub) sınıf, herhangi bir Trailing Stop algoritması uygulamaz
Bu sınıf, Parabolic SAR göstergesinin değerlerine dayanan Trailing Stop algoritması uygular
Para Yönetimi Sınıfları
Açıklama
Önceden belirlenmiş sabit lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.
Önceden belirlenmiş sabit teminat değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.
Önceden belirlenmiş sabit risk değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.
İzin verilen en küçük lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.
Önceki işlemlerin sonuçlarına göre belirlenen değişken lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.