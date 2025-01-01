CMoneyFixedLot Önceden belirlenmiş sabit lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.

CMoneyFixedMargin Önceden belirlenmiş sabit teminat değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.

CMoneyFixedRisk Önceden belirlenmiş sabit risk değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.

CMoneyNone İzin verilen en küçük lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.