Alım-Satım Stratejisi Sınıfları

Bu bölüm, alım-satım stratejilerinin oluşturulması ve sınanması için geliştirilen sınıflarla çalışmanın detaylarını ve MQL5 standart kütüphanesinin ilgili bileşenlerinin açıklamalarını içermektedir.

Bu sınıfların kullanımı alım-satım stratejileri geliştirirken programcıya zaman kazandıracaktır.

MQL5 Standart Kütüphanesi (alım-satım stratejileri açısından) terminalin çalışma dizininde Include\Expert klasöründe yer almaktadır.

Temel sınıflar

Açıklama

CExpertBase

Alım-satım stratejisi sınıfları için temel sınıf

CExpert

Uzman danışman için temel sınıf

CExpertSignal

Alım-satım sinyalleri için temel sınıf

CExpertTrailing

Trailing (iz-süren) Stop için temel sınıf

CExpertMoney

Para yönetimi için temel sınıf

Alım-Satım Sinyali Sınıfları

Açıklama

CSignalAC

Accelerator Oscillator göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalAMA

Adaptive Moving Average göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalAO

Awesome Oscillator göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalBearsPower

Bears Power osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalBullsPower

Bulls Power osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalCCI

Commodity Channel Index osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalDeM

DeMarker osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalDEMA

Double Exponential Moving Average göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalEnvelopes

Envelopes göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalFrAMA

Fractal Adaptive Moving Average göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalITF

Sinyallerin zaman ile filtreleme modülü.

CSignalMACD

MACD osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalMA

Moving Average göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalSAR

Parabolic SAR göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalRSI

Relative Strength Index osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalRVI

Relative Vigor Index osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalStoch

Stochastic osilatörün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalTRIX

Triple Exponential Average göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalTEMA

Triple Exponential Moving Average göstergesinin piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

CSignalWPR

Williams Percent Range osilatörünün piyasa modellerini temel alan sinyallerin modülü.

Trailing Stop Sınıfları

Açıklama

CTrailingFixedPips

Bu sınıf, sabit puanlara dayanan Trailing (iz-süren) Stop algoritması uygular

CTrailingMA

Bu sınıf, hareketli ortalama göstergesinin değerlerine dayanan Trailing Stop algoritması uygular

CTrailingNone

Bir saplama (stub) sınıf, herhangi bir Trailing Stop algoritması uygulamaz

CTrailingPSAR

Bu sınıf, Parabolic SAR göstergesinin değerlerine dayanan Trailing Stop algoritması uygular

Para Yönetimi Sınıfları

Açıklama

CMoneyFixedLot

Önceden belirlenmiş sabit lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.

CMoneyFixedMargin

Önceden belirlenmiş sabit teminat değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.

CMoneyFixedRisk

Önceden belirlenmiş sabit risk değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.

CMoneyNone

İzin verilen en küçük lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.

CMoneySizeOptimized

Önceki işlemlerin sonuçlarına göre belirlenen değişken lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıf.

 