MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBasePeriod InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Period Zaman-dilimini ayarlar. bool Period( ENUM_TIMEFRAMES value // zaman-dilimi ) Parametreler value [in] Zaman-dilimi. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Not Nesne, başlatma sırasında tanımlanan zaman-diliminden farklı bir zaman-dilimi kullanıyorsa, çalışılan zaman-diliminin ayarlanması gereklidir. Symbol Magic