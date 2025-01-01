DokümantasyonBölümler
Period

Zaman-dilimini ayarlar.

bool  Period(
   ENUM_TIMEFRAMES  value     // zaman-dilimi
   )

Parametreler

value

[in]  Zaman-dilimi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Nesne, başlatma sırasında tanımlanan zaman-diliminden farklı bir zaman-dilimi kullanıyorsa, çalışılan zaman-diliminin ayarlanması gereklidir.