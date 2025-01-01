DokümantasyonBölümler
Mevcut durumu kaydedilmiş olanla karşılaştırır ve ilgili olay işleyicisini çağırır.

bool  CheckTradeState()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

pozisyonların sayısını, emirleri, işlemleri ve geçmiş emirleri, HistoryPoint() yöntemiyle kaydedilmiş olan değerlerle karşılaştırarak denetler. Alım-satım geçmişi değişmişse, karşılık gelen sanal olay işleyicisine çağrı yapar.