OnTickProcess

OnTick olayını işlemek için bir bayrak ayarlar.

void  OnTickOProcess(
   bool     value        // bayrak
   )

Parametreler

value

[in] OnTick olayını işlemek için bayrak.

Dönüş değeri

Yok.

Not

Bayrak değeri ('value' parametresi) 'true' ise OnTick olayı işlenir, varsayılan olarak, bayrak 'true' değeriyle ayarlıdır.