Signal

Alım-satım sinyali nesnesinin işaretçisini alır.

CExpertSignal*  Signal() const

Dönüş değeri

Alım-satım sinyali nesnesinin işaretçisi.