Deinit

Sınıf örneği sonlandırma yöntemi.

virtual void Deinit()

Dönüş değeri

Yok.