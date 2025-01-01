//+------------------------------------------------------------------+

//| İz-süren uzun limit/stop emirleri |

//| INPUT: delta - fiyat değişimi. |

//| OUTPUT: işlem başarılıysa - true, değilse - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::TrailingOrderLong(double delta)

{

ulong ticket=m_order.Ticket();

double price =m_order.PriceOpen()-delta;

double sl =m_order.StopLoss()-delta;

double tp =m_order.TakeProfit()-delta;

//--- uzun emri değiştir

return(m_trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,m_order.TypeTime(),m_order.TimeExpiration()));

}