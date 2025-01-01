DokümantasyonBölümler
CExpertCheckTrailingStop 

CheckTrailingStop

Açık pozisyon için Trailing (iz-süren) Stop koşularını denetler

virtual bool  CheckTrailingStop()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Açık pozisyon için Trailing Stop koşularını denetler (uzun ve kısa pozisyonla için CheckTrailingStopLong() veya CheckTrailingStopShort() yöntemleri).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Trailing stop/profit pozisyonunu denetle                         |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStop()
  {
//--- pozisyon, çağrıdan önce seçilmeli
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- uzun pozisyonu değiştirmek için koşulları denetle
      if(CheckTrailingStopLong()) return(true);
     }
   else
     {
      //--- kısa pozisyonu değiştirmek için koşulları denetle
      if(CheckTrailingStopShort()) return(true);
     }
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }