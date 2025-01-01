//+------------------------------------------------------------------+

//| Trailing stop/profit pozisyonunu denetle |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckTrailingStop()

{

//--- pozisyon, çağrıdan önce seçilmeli

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

{

//--- uzun pozisyonu değiştirmek için koşulları denetle

if(CheckTrailingStopLong()) return(true);

}

else

{

//--- kısa pozisyonu değiştirmek için koşulları denetle

if(CheckTrailingStopShort()) return(true);

}

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}